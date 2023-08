De ce să pui căţeii de usturoi în apă fierbinte înainte de a-i curăţa. Trucul bucătarilor celebri, dezvăluit

Dcaă și tu ești fană a usturoiului, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri îți explică în materialul de astăzi de ce ar trebui să pui cățeii de usturoi în apă fierbinte înainte de a-i curăța. Îți va fi mult mai ușor să îi manipulezi pentru a aromatiza mâncărurile preferate.

Cum poți folosi usturoiul pentru a aromatiza mâncarea

Este unul dintre cele mai importante ingrediente din bucătărie. Înțelegi perfect ce spunem, mai ales dacă îți place să îți petreci timpul liber în bucătărie, gătind diverse feluri de mâncare. Gustul și aroma intensă și unică a usturoiului îl fac indispensabil în bucătării din întreaga lume.

Nu doar în Europa usturoiul se bucură de un statut pozitiv în domeniul culinar, ci în multe alte bucătării – asiatică, africană, latino-americană, dar și nord-americană. De regulă, acest ingredient este gătit în cadrul a diverse rețete, însă poate fi încorporat în mâncăruri și sub formă crudă.

Usturoiul crește sub pământ, în formă de bulb, fiind acoperit de o coajă necomestibilă. Sub aceasta, sub formă de secțiuni individuale, se află cățeii de usturoi, care ascund o pulpă folosită la gătit și care poate fi tăiată sau tocată în diverse moduri, în funcție de preferințe.

Acest ingredient poate fi manipulat în diverse moduri de către gospodine, în timpul procesului de gătire. În general, nu este produs de bază sau principal, ci este folosit ca ingredient aromatizant în rețete. O excepție în acest sens este usturoiul prăjit, ce poate fi consumat și sub formă de pastă.

De ce să pui cățeii de usturoi în apă fierbinte

Când vine vorba despre gătit, imaginația este singura limită. Usturoiul are utilizări excepționale în arta culinară. Poate fi folosit la mâncăruri sărate, coapte, prăjite și înăbușite, poate fi adăugat în supe, sosuri, marinate, condimente și prăjeli, poate fi tocat mărunt pentru a oferi aromă preparatelor din carne.

Înainte de a adăuga usturoiul într-o mâncare însă, trebuie îndepărtată coaja necomestibilă ce protejează cățeii de usturoi. Poți apela la mai multe trucuri pentru a îndepliniaceastă sarcină. Unul dintre ele presupune să lași usturoiul în apă fierbinte pentru câteva minute.

Când știi că trebuie să adaugi usturoi în mâncare, pune puțină apă la fiert, la flacără medie. Când aceasta a dat în clocot, adaugă usturoiul și stinge focul. Lasă cățeii de usturoi să stea astfel timp de câteva minute, apoi scoate-i și pune-i la răcit. Coaja necomestibilă va fi ușor de îndepărtat.

Odată ce ai îndepărtat pielița, poți manipula usturoiului așa cum îți dorești. Îl poți felia, tăia, toca, mărunți sau îl poți da pe răzătoare, presa sau zdrobi, pentru a oferi preparatului un plus de aromă intensă. Este importantă tehnica pe care o folosești, totuși.

Cu cât tai mai mult usturoiul, cu atât se eliberează mai multă alicină, o substanță chimică picantă. Dacă dai usturoiul pe răzătoare sau dacă îl faci piure, va fi mult mai picant decât dacă îl tai felii. Ține cont de acest secret data viitoare când vrei să aromatizezi mâncarea.