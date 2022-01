De ce să nu ții telefonul în mână când alergi. Avertismentul neașteptat al unui medic

Unde îți ții telefonul în timpul alergării? Îl ascundeți în buzunar sau alergi cu o centură sau o vestă de hidratare? Sau pur și simplu îl ții în mână? Dacă îl ții în mână în timp ce alergi, ar fi bine să îți regândești strategia.

De ce să nu alergi cu telefonul în mână

Poate că nu pare o mare problemă, dar să alergi cu telefonul în mână, chiar dacă te simți confortabil pe moment, poate avea un efect dăunător asupra formei tale de alergare pe termen lung. Alergarea cu o sticlă de apă sau cu un alt obiect de dimensiuni similare poate avea un impact similar dacă îl ții în mod constant în aceeași mână, avertizează experții.

Acest lucru nu înseamnă că tehnologia te îndepărtează de antrenamentul tău – de fapt, face exact contrariul! Ne folosim telefoanele pentru a asculta muzică sau podcasturi în timp ce alergăm, ceea ce, conform cercetărilor, îmbunătățește performanța. Le folosim pentru a trasa traseele de alergare și pentru a accesa atât antrenamentele de alergare, cât și cele de forță într-o varietate tot mai mare de aplicații pentru exerciții fizice. Și, bineînțeles, este inteligent să avem un telefon în caz de urgență.

Dar când vine vorba de alergare, experții spun că nu modul în care folosim telefonul, ci locul în care îl ținem, poate fi dăunător.

Atunci când alergi cu un telefon în mână, acesta adaugă o anumită greutate pe o parte a corpului și îți forțează brațul într-o poziție nefirească. O formă bună de alergare implică o distribuție uniformă a greutății pe ambele părți ale corpului.

Atunci când o parte are o greutate în plus, se creează un dezechilibru care are efecte ascunse asupra mersului tău de alergare și crește probabilitatea de accidentare, spun experții. Cei mai mulți oameni își țin telefonul în aceeași mână de fiecare dată când aleargă, iar acești kilometri se adună.

„Făcând un braț mai greu, îți modifici impulsul membrelor”, spune Alexa Duckworth-Briggs, antrenor profesionist de alergare la UK Athletics, într-un interviu acordat Cosmopolitan UK. „Iar corpul tău va încerca să compenseze dezechilibrul lucrând anumiți mușchi mai mult decât alții. Aici vor intra în joc leziunile de efort repetitiv”.

„Oamenii de multe ori nu realizează cât de multă schimbare va crea între membrele superioare transportul telefonului. Dar dacă alergi de 2-3 ori pe săptămână timp de o oră, corpul se poate înclina câțiva milimetri spre partea în care îl ții, acest lucru nu este de neglijat”, avertizează Cécile Bertin.

La început, este posibil să nu observi că ceva nu este în regulă. Dar, în timp, alergatul cu o greutate în plus într-o mână poate provoca probleme la nivelul mușchilor picioarelor, șoldurilor și umerilor, pe măsură ce mersul tău devine dezechilibrat.