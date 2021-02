De ce să nu porți aur și argint în același timp. Efectele mai puțin știute asupra organismului

Dacă până acum se credea că dacă porți argint și aur în același timp, argintul va lua din gramajul aurului, ei bine, asta s-a dovedit a fi doar un mit. Realitatea pentru care cele două metale nu pot fi accesorizate împreună este cu totul alta.

De ce să nu porți aur și argint în același timp

Astfel, bijuteriile din aur acționează diferit asupra organismului uman. În timp ce aurul activează anumite procese, argintul nu face altceva decât să le reprime.

Specialiștii sunt de părere că bijuteriile din aur ajută în cazul asteniei și a stărilor de depresie, dar și în cazul bolilor de inimă și de stomac. De cealaltă parte, argintul poate să calmeze stările de agitație și de nervozitate, stresul și durerile de cap.

De altfel, medicii chinezi susțin că bijuteriile pot acționa asupra celor 400 de puncte de reflexoterapie din palmă, care au legătură cu toate organele interne.

Beneficiile purtării aurului

De mulți ani, aurul a însoțit omul ca ornament, bani și simbol social. Dar, știați că mai mult decât un simbol al statutului, aurul are puteri spirituale care pot aduce fericire, pace și stabilitate oricui îl poartă? Puterea sacră a aurului a fost deja stabilită în China antică, Persia și India. Aurul deschide chakra coroanei și se știe că ajută pe cel care îl poartă. Aurul are proprietăți protectoare și îndepărtează răul din corpul tău. Punând un inel de aur pe degetul inelar, puteți atrage conștiința divină. Energia divină este activată și emisă din inelul de aur. Astfel, elimină obstacolele sub forma energiei negre. Pentru a aduce beneficii spirituale, femeile trebuie să poarte acest inel pe mâna stângă, iar bărbații trebuie să poarte acest inel pe mâna dreaptă.

Dacă aveți o problemă cu tusea atunci puteți purta aur pe degetul mic. Dacă vă confruntați cu probleme legate de nume, faimă sau statut, atunci ar trebui să purtați aur pe degetul mijlociu. Dacă nu sunteți capabil să vă concentrați, atunci ar trebui să purtați aur pe degetul arătător. Procedând astfel, veți putea obține liniște sufletească. Nu țineți aurul lângă cap. Este posibil să vă confruntați cu tulburări de somn. Nu purtați fier și nu amestecați metalul împreună cu aurul.

Beneficiile purtării argintului

Ca metal, argintul are beneficii semnificative pentru sănătate, care au fost folosite de-a lungul culturilor de secole. Argintul are o experiență dovedită ca un agent antimicrobian puternic, care combate infecțiile și ajută la prevenirea răcelii și a gripei, vindecarea rănilor. Argintul ajută și la reglarea și circulația căldurii interne. Mulți au raportat îmbunătățiri ale nivelurilor de energie și ale echilibrului în starea de spirit după purtarea argintului, deoarece proprietățile sale naturale pot îmbunătăți circulația și echilibrul general al temperaturii corpului și pot ajuta la menținerea imunității.