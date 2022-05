De ce să nu lași hainele în mașina de spălat peste noapte. Greșeala pe care o fac mulți români

De multe ori, fără să ne dăm seama, facem anumite greșeli. Și, tot de multe ori, oamenii învață pe pielea lor ce trebuie să facă. De exemplu, dacă lăsați hainele în mașina de spălat prea mult timp, acestea încep să miroasă. Asta se întâmplă din cauza dezvoltării bacteriilor și a mucegaiului. Când se întâmplă acest lucru, nicio uscare nu va elimina mirosul neplăcut, ceea ce înseamnă că hainele trebuie, de obicei, să fie spălate din nou. Dar totul depinde de cât timp lăsați să stea o încărcătură de rufe umede în mașina de spălat.

Ar trebui să lăsăm hainele în mașina de spălat peste noapte?

Lăsarea hainelor ude în mașina de spălat rufe este unul dintre acele lucruri despre care oamenii au opinii puternice. Dacă o faceți în mod regulat, s-ar putea să nu o spuneți de teamă să nu fiți considerat un spălător leneș, care încalcă regulile. Așadar, fie că este intenționat sau accidental, care este adevărul adevărat despre această practică?

Unii oameni nici nu ar visa să lase haine ude în mașina de spălat și își vor programa spălatul rufelor în funcție de momentul în care se vor asigura că sunt disponibili pentru a arunca încărcăturile în uscător imediat ce mașina de spălat emite un semnal sonor.

Se pare că însăși Martha Stewart, guru al gospodăriei, spune că acest lucru este perfect în regulă. Când a fost întrebată în cadrul emisiunii TODAY să își spună părerea în această privință, ea a răspuns cu:

„Aș spune că a fost perfect în regulă. Vreau să spun să nu o lăsați pentru o perioadă lungă de timp… să nu o lăsați pentru o săptămână. Dacă te trezești dimineața și o arunci în uscător, probabil că ar trebui să fie în regulă.”, spune celebra Martha Stewart.

Trecând peste ce spunea celebra moderatoare americană, este daevărat că este mai bine să scoateți hainele din mașina de spălat și să le aerisiți cât mai curând posibil. Cu cât sunt scoase mai devreme din mașina de spălat, cu atât sunt mai proaspete.

Nu fiți niciodată atât de ocupată și să uitați rufele în mașina de spălat. Dacă te-ai întrebat vreodată cât timp pot sta hainele tale în mașina de spălat, atunci acest articol este pentru tine.

Cât timp pot sta hainele în mașina de spălat înainte de a mirosi?

Nu există o regulă strictă care să stabilească cu exactitate cât timp ar trebui să stea hainele în mașina de spălat. Dar pentru o prospețime optimă, puteți lăsa hainele umede în mașina de spălat între opt și douăsprezece ore. După această perioadă, ele încep să dezvolte un miros, care este, de obicei, un semn al dezvoltării mucegaiului.

Această recomandare privind durata de timp este conform experților de la Whirlpool Institute of Fabric Science. Aceeași specialiști avertizează, totuși, să nu vă faceți un obicei din a lăsa hainele în mașina de spălat peste noapte sau pe o perioadă îndelungată, dacă vreți ca hainele să iasă cu un aspect și un miros optim.

Ce se întâmplă după 8-12 ore?

După 8-12 ore, hainele încep să miroasă din cauza acumulării de bacterii și mucegai. Când se întâmplă acest lucru, nimic nu va elimina mirosul oribil de pe haine. În cazul în care nu sunteți sigur dacă hainele au stat prea mult timp în mașina de spălat, încercați testul mirosului.

Este o modalitate foarte bună de a afla dacă bacteriile și mucegaiul au început să se dezvolte pe rufele tale. Acestea produc întotdeauna un miros înțepător. Acest test olfactiv face parte din motivul pentru care este esențial să folosiți un detergent care nu este parfumat. Un detergent care nu conține substanțe chimice dure. Acest lucru vă va permite să știți dacă rufele au fost spălate corespunzător sau dacă este nevoie ca hainele dvs. să fie spălate din nou.

Poți lăsa hainele în mașina de spălat peste noapte?

Deși nu ar trebui să vă lăsați hainele mai mult de 12 ore în mașina de spălat, lăsarea hainelor peste noapte ar putea fi bună. Mai ales dacă intenționați să uscați hainele la aer liber pe o sârmă. O frânghie de rufe ajută la menținerea calității hainelor mai bine decât un uscător.

Uscarea pe sârmă, în comparație cu utilizarea unui uscător, împiedică fibrele din articolele de îmbrăcăminte delicate să se descompună. Acest lucru se datorează faptului că uscătorul de rufe freacă hainele una de alta și de tamburul mașinii, descompunând fibrele hainelor.

Efectele asupra hainelor

Așa cum spuneam lăastul rufelor mai mult timp în mașina de spălat poate crea probleme. În afară de asta, apar și efecte negative, care ar putea să ducă la deterioarea acestora, după cum urmează:

Mucegai pe haine

Dacă v-ați lăsat hainele în mașina de spălat pentru o perioadă lungă de timp, după un timp, acestea încep să dezvolte un miros înțepător. Acest miros neplăcut este cauzat de dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului. Cu cât hainele tale stau mai mult timp în mașina de spălat, cu atât devin mai puțin proaspete, mirosurile neplăcute ieșind chiar din ele.

Mucegaiul este un praf subțire de o excrescență neagră, gri sau uneori gălbuie pe hainele umede, pe tapițerie sau, ocazional, pe pereți. Crește de obicei într-un mediu umed și se răspândește mai ales pe hainele din bumbac, in și mătase.

Este o categorie mică de ciuperci. Prin urmare, acumularea produce un miros de mucegai sau o schimbare de culoare. Poate fi pulverulentă sau pufoasă.

Mucegaiul dezvoltă spori care nu numai că produc un miros neplăcut în haine. Dar ar putea provoca și deteriorări grave ale țesăturilor de îmbrăcăminte. Pentru ca mucegaiul să se dezvolte, are nevoie de obicei de un mediu umed, are nevoie de umiditate, de întuneric și, pentru că este un organism viu, are nevoie de o sursă de hrană.

Probleme de sănătate

Mucegaiul nu este dăunător doar pentru haine, ci și pentru sănătatea dumneavoastră. În unele cazuri, s-a dovedit că cineva se poate îmbolnăvi respirând mucegai. Persoanele care au afecțiuni respiratorii existente, cum ar fi astmul, sunt mai predispuse să se îmbolnăvească în urma expunerii la mucegai.

Alte persoane au alergii mai severe la mucegai. Expunerea la mucegai ar putea, de asemenea, să vă irite ochii, gâtul, plămânii și pielea. Urmăriți acest videoclip despre posibilele efecte ale mucegaiului și ale mucegaiului:

Mucegaiul din mașina de spălat

În afară de faptul că provoacă un miros care nu dispare până când nu îl respălați și, în cazuri grave, vă distruge hainele, mucegaiul de pe hainele lăsate prea mult timp în mașina de spălat poate deteriora spațiul de spălat, inclusiv uscătorul.

Deoarece mucegaiul are nevoie de umiditate pentru a se dezvolta, este firesc ca mucegaiul să crească în mașina de spălat din cauza umidității. Acest mucegai este numit în mod obișnuit „mucegai de spălătorie”.

Acesta nu numai că trăiește în mașina dumneavoastră de spălat, dar se transferă și la alte haine fără mucegai atunci când acestea sunt introduse în mașina de spălat. Aceasta provoacă un miros neplăcut care lasă haine mirosind mai rău decât atunci când au fost introduse în mașina de spălat.

Concluzie

Pentru a împiedica mucegaiul să crească pe hainele tale și să le învăluie cu mirosul său înțepător, scoate hainele din mașina de spălat după opt până la douăsprezece ore.

Acest lucru asigură o prospețime maximă. Încercați să nu vă faceți un obicei din a lăsa hainele ude în mașina de spălat pentru o perioadă lungă de timp. Făcând acest lucru în mod repetat vă deteriorează hainele și mașina de spălat.