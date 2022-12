De ce să mănânci șorici tot anul, nu doar de Crăciun. Ce beneficii are, de fapt

Majoritatea românilor abia așteptau Sărbătorile de iarnă pentru a se bucura de bucatele tradiționale. Mulți dintre ei preferă ca la masa de Crăciun și Revelion să aibă un platou de aperitive în care să se regăsească și șorici. Cu toate astea, este bine să consumi acest produs și tot restul anului. Care sunt beneficiile lui și de ce ar trebui să îl introduci în meniul din primăvară, vară sau toamnă? Puțini știu asta!

Beneficii șorici: de ce e bine să îl mănânci tot anul?

Cei mai mulți români au așteptat cu nerăbdare Sărbătorile de iarnă pentru bucatele tradiționale nelipsite de pe masă. Desigur că pe platoul de la aperitiv majoritatea adaugă și șorici. Cu toate că pofticioșii ar mânca acest produs tot timpul, unii cred că se potrivește doar în această perioadă.

Află că specialiștii susțin că acesta are efecte incredibile asupra sănătății și poate fi consumat și în tot restul anului. Deși are un aport caloric destul de mare și este bogat în grăsimi, șoriciul are mai puține grăsimi decât o porție de chips-uri de cartofi care pot fi cumpărate de la orice supermarket.

Mai exact, o sută de grame de șorici conține 563 de calorii, 35 de grame de grăsimi, 63 de grame de proteine, 3 grame de sodiu și 80 de mg de potasiu. El ține de foame și oferă multă energie, dacă este consumat cu moderație. Experții îl recomandă ca o gustare între mese sau un prânz slab.

Mai mult decât atât, produsul tradițional conține grăsimi nesaturate care sunt benefice pentru sănătatea inimii. Astfel, românii ar putea să își schimbe obiceiul și să îl servească mai des.

Șorici moale și delicios: cum să îl păstrezi proaspăt?

Ingrediente

-șorici

-câțiva căței de usturoi

-piper boabe

-frunze de dafin

-sare

-apă rece

Mod de preparare: curăță bine de grăsime bucățile de șorici, ulterior rulează fiecare parte cât mai strâns și leagă totul cu o ață alimentară. Bucățile trebuie să stea în saramura pe care o prepari din ingredientele de mai sus, iar mai apoi servite la masa de Revelion. Rulourile trebuie să fie depozitate la rece într-o cameră fără lumină.

Unele gospodine adaugă și câteva bucăți de hrean sau pun cățeii de usturoi întregi în borcanele alese pentru o aromă mai puternică. Vei observa astfel că șoriciul tău va arăta fabulos, dar va fi cel mai gustos de la masa de Sărbători. Cu siguranță toți invitații tăi se vor bucura de platoul de aperitive!