De ce să dormi sub o pătură grea în fiecare noapte. Efectele pe care le are asupra corpului tău

De ce să dormi sub o pătură grea în fiecare noapte? Astăzi avem câteva sfaturi pentru tine! Nu suntem a tot știutori, dar din când în când mai auzim de câte ceva. De exemplu, am aflat de ce să dormi sub o pătură grea în fiecare noapte. Am aflat și care sunt efectele pe care le are asupra corpului tău. Așa că, dacă nu știai, poate este bine să afli și tu despre asta.

Nopțile tale mai bune. De ce să dormi sub o pătură grea în fiecare noapte?

Mulți oameni consideră că adăugarea unei pături grele la rutina lor de somn ajută la reducerea stresului și la promovarea calmului. La fel ca o îmbrățișare sau o înfășurare a unui bebeluș, presiunea blândă a unei astfel de pături poate ajuta la ameliorarea simptomelor și la îmbunătățirea somnului pentru persoanele cu insomnie, anxietate sau autism, spun specialiștii.

Dacă nu sunteți familiarizați cu termenul, „păturile grele” sunt concepute pentru a fi mai grele decât păturile normale. Există două stiluri de pături cu greutăți: tricotate și de tip plapumă.

Păturile cu greutate de tip plapumă adaugă greutate folosind bile de plastic sau de sticlă, rulmenți cu bile sau alte materiale de umplutură grele, în timp ce păturile cu greutate tricotate sunt țesute folosind fire dense. O pătură cu greutate poate fi folosită pe pat, pe canapea sau oriunde vă place să vă relaxați.

Încercând să răspundem la întrebarea „De ce să dormi sub o pătură grea în fiecare noapte? ”, iată ce am aflat de la specialiștii în somn. Dacă ne referim la beneficii, în primul rând, trebuie menționat că acest tip de pături se inspiră dintr-o tehnică terapeutică numită „stimulare prin presiune profundă”. Tehnica folosește o presiune fermă și controlată pentru a induce un sentiment de calm. Folosirea unei pături grele poate avea beneficii subiective și obiective pentru somn.

Efectele pe care le are asupra corpului tău

asigură confort și securitate: Se spune că păturile funcționează în același mod în care o înfășurătură strânsă îi ajută pe nou-născuți să se simtă bine și confortabil. Mulți oameni consideră că aceste pături îi ajută să adoarmă mai repede. Astfel au un sentiment de siguranță. reduce stresul și calmați anxietatea: O pătură cu greutate poate ajuta la gestionarea sentimentelor de stres și anxietate. Deoarece stresul și anxietatea interferează adesea cu somnul, beneficiile unei pături cu greutate se pot traduce printr-un somn mai bun pentru cei care suferă de gânduri stresante. îmbunătățește calitatea somnului: Păturile folosesc stimularea presiunii profunde. Se crede că stimulează producția unui hormon care stimulează starea de spirit (serotonina). În același timp reduce hormonul stresului (cortizolul) și crește nivelul de melatonină, hormonul care vă ajută să dormiți. Acest lucru poate contribui la îmbunătățirea calității generale a somnului.

În general, păturile grele sunt considerate sigure, atâta timp cât persoana care o folosește are suficientă forță și dexteritate fizică pentru a o ridica de pe ea atunci când este necesar pentru a preveni sufocarea sau prinderea.

Unele persoane care dorm ar trebui să ia măsuri de precauție suplimentare și să vorbească cu medicul lor înainte de a utiliza acest tip de pături. Poate fi nepotrivită pentru persoanele cu anumite afecțiuni medicale.

Experții recomandă, de asemenea, ca persoanele cu apnee obstructivă în somn să evite utilizarea păturilor cu greutate, deoarece greutatea unei pături grele poate restricționa fluxul de aer. Deși există unele pături cu greutate concepute special pentru copii, sugarii și copiii mici nu ar trebui să folosească pături cu greutate, deoarece riscă să rămână blocați sub ele.

Concluzie

Păturile cu greutăți sunt un tip de măsură are poate oferi beneficii similare cu terapia prin presiune profundă. Aceste pături au arătat rezultate pozitive pentru mai multe afecțiuni, inclusiv autism, ADHD și anxietate, mai spun specialiștii.

Ele pot ajuta la calmarea unui corp agitat, la reducerea sentimentelor de anxietate și la îmbunătățirea problemelor de somn. Atunci când alegeți o pătură, găsiți o mărime confortabilă care să reprezinte aproximativ 10% din greutatea dumneavoastră corporală.