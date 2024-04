De ce să citeşti întotdeauna bonul fiscal de la LIDL. O româncă a descoperit fără să vrea, aşa eşti păcălit mereu

Atunci când mergem la cumpărături în marile supermarket-uri, precum cele de la Lidl, nu ne uităm întotdeauna pe bonul fiscal, cu toate că ar trebui. Iar dacă te întrebi cumva „De ce să citeşti întotdeauna bonul fiscal de la LIDL?”, răspunsul în vei găsi în ceea ce a pățit o româncă care a descoperit fără să vrea că era să fie păcălită.

De fiecare dată când cumpărați ceva, cereți întotdeauna o chitanță, fie că este vorba de benzinărie, mâncare la pachet, produse din magazinele de proximitate, sau chiar și atunci când mergeți la un bar.

Știu, te duci la pompa de benzină, umpli rezervorul și vrei să pleci. Așteptarea ca pompa să tipărească o bucată de hârtie mică este o pacoste, nu ai timp.

Sau, te duci la magazin sau la restaurant și, la ieșire, persoana de la casă spune „nu vreți chitanță, nu-i așa?”, ca și cum ar fi prea mare deranjul. Dar, indiferent de situație, agenții comerciali sunt obligați prin lege să emită aceste bonuri fiscale, iar tu, ca și client, este datoria ta să-l ceri.

Dacă ne referim la marile lanțuri, cu atât mai mult ar trebui să citeşti întotdeauna bonul fiscal, spre exemplul cel din magazinele Lidl, deoarece există toate șansele ca bonul să fie greșit, deși casiera va bate corect ceea ce ai în coș.

Este și exempul de față, în care o româncă a descoperit fără să vrea greșeala tipărită pe bon și, ceea ce a fost ceva mai grav, este că femeia ar fi trebuit să plătească pentru această greșeală.

”A greși este omenește!”, spune o vorbă, dar asta nu înseamnă că tu, clientul, trebuie să și plătești pentru această greșeală a celui sau celei care se află la casa de marcat.

Concret, este vorba de pățania unei cliente Lidl România din Cluj, care odată ajunsă la casa de marcat, având în coș o pungă de ardei dulci, avea să constate că pe bonul fiscal, în dreptul acestui produs era tipărită o cantitate greșită la care, așa cum era de așteptat, și prețul avea să fie greșit.

Eroarea consta în adăugarea a 18 produse în plus, față de cel pe care femeia îl avea deja în coș, astfel că prețul avea să ajungă de la 17,99 la 341,81 de lei pentru cele 19 produse bătute pe bonul fiscal. Femeia avea să-și povestească pățania pe rețelele de socializare, scriind că:

„Vreau să vă zic să aveți mare grija la magazinul LIDL de la IRA. Azi am pățit, uitați câte punguțe cu ardei mi-o bătut pe casă, 19 bucăți, și eu am luat doar o singură bucată.

Verificați bonul la ieșirea din magazin. Noi nu am făcut-o și ne-am mirat de ce am plătit atâta, că nu am cumpărat nu știu ce… Ajungând acasă m-am uitat pe bon și am găsit cauza… Mâine mergem să lămurim situația, aveți grijă oameni buni!

După ce totul e enorm de scump, ne mai și fac de bani cu intenție sau fără”, a scris clienta Lidl pe Facebook, mesaj preluat de Știri din Cluj.