De ce s-au despărțit Dorian Popa și Claudia Iosif, de fapt. Babs rupe tăcerea despre motivul care a dus la separarea lor

Dorian Popa și Babs au avut o relație de lungă durată, iar fanii erau foarte bucuroși că lucrurile între ei merg bine și relația evoluează frumos. Ei bine, în momentul în care cei doi și-au anunțat despărțirea cei de acasă au rămas de-a dreptul șocați, deoarece nimeni nu s-a așteptat la așa ceva și vestea a fost un adevărat șoc pentru cei de acasă.

Dorian Popa și Claudia Iosif au surprins pe toată lumea cu anunțul despărțirii lor! După peste 11 ani de relație și sprijin reciproc, Dorian Popa și Claudia Iosif și-au construit o viață minunată împreună.

Cu toate acestea, în prezent, singurul lucru care le lipsește este iubirea care odată i-a unit, dar care acum s-a pierdut. Recent, frumoasa brunetă și-a exprimat punctul de vedere cu privire la despărțirea lor.

Babs a mărturisit că nu și-au dorit niciunul să ajungă în această situație. Relația lor a fost mai întâi de prietenie și echipă, înainte de a deveni una de iubire.

Au crescut și s-au maturizat împreună, iar Babs este sigură că niciunul dintre ei nu-l va uita pe celălalt. În ultimul an, însă, au apărut multe probleme. Babs a avut dificultăți personale și nu s-a comportat mereu adecvat, iar relația lor a devenit tensionată și plină de certuri.

Nu a existat un motiv real pentru despărțire, precum infidelitatea. Anul a fost dificil din cauza programului încărcat al partenerului, care avea multe concerte și era adesea plecat, iar Babs a trecut printr-o semidepresie. Toate acestea au afectat relația, iar într-o zi, s-a produs o ruptură definitivă.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a mărturisit Babs în exclusivitate pentru cancan.ro.