De ce s-a tuns Gabriela Firea imediat după ce a pierdut Primăria Capitalei

Pe data de 27 septembrie 2020, România și-a ales primarii și consilierii locali, dar și de județ. Din păcate, în București, Gabriela Firea a pierdut alegerile. Imediat după ce a pierdut Primăria Capitalei, s-a tuns și acum toată lumea se întreabă de ce.

După cum prea bine știți – sau nu! – femeile își schimbă radical coafura doar când trec prim momente grele în viață. Copleșite de senimente negative – frică, grijă, panică, etc – sau de sentimente pozitive – adesea o reușită în carieră, multe dintre femei dau fuga la salonul de înfrumusețare. Acolo are loc o schimbare de look mult dorită.

La fel a făcut și Gabriela Firea, fostul primar al Bucureștiului timp de 4 ani. Aceasta a fost prezentă vineri la PSD unde a avut ședință. Soția lui Florentin Pandele a fost așteptată de presa locală la ieșirea din sediul partidului din care face parte. După ședința PSD, Gabriela Firea a explicat pentru digi24.ro, râzând, care e motivul pentru care s-a tuns atât de scurt.

Întrebarea care a stat pe buzele multor români – ”De ce s-a tuns Gabriela Firea?” – a fost pusă de un reporter la fel de curios ca tot restul bucureștenilor care au votat-o sau nu, în urmă cu câteva zile.

Reporter: V-ați schimba lookul pentru pozele de parlamentare?

Gabriela Firea: Dumneavoastră, când vă schimbați lookul vă gândiți la pozele de parlamentare? M-am gândit, ca orice femeie care din cauza campaniei nu a mai reușit să ajungă la coafor, m-am gândit să fac o programare la coafor. Am ajuns, am coborât, am urcat în coafor, am rugat-o pe stilistă să îmi spună ce părere are. Mi-a spus că ar trebui să mă mai tund, că am părul ars. Am obținut un scor bun cu toate furturile lor la Primăria capitalei și Consiliul General. Prin urmare, voi deschide lista PSD de la Senatul României.