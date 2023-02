De ce s-a despărțit Mihaela Bilic de medicul Constantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Ce i s-a întâmplat la 40 de ani

De mai mulți ani de zile, prezentatoare TV Andreea Berecleanu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de medicul estetician Constantin Stan. Însă, puțini sunt cei care știu faptul că reputatul doctor a fost cuplat, în trecut, cu faimoasa nutriționistă Mihaela Bilic. De ce s-au separat cei doi specialiști.

Motivul pentru care Mihaela Bilic și Constantin Stan s-au despărțit după 13 ani de relație

În ultimii ani, Mihaela Bilic a devenit una dintre cele mai importante și vizibile voci din social media, nutriționistul dându-le sfaturi prețioase românilor pentru a adopta un stil de viață sănătos.

Deși este extrem de activă pe rețelele sociale, când vine vorba de viața ei privată, Mihaela Bilic rămâne discretă în declarații.

Cu toate acestea, recent, experta în nutriție a mărturisit că, în urmă cu 10 ani, a finalizat o relație de lungă durată cu actualul soț al Andreei Berecleanu, medicul estetician Constantin Stan.

Mihaela Bilic și esteticianul favorit al vedetelor din România au trăit o poveste de dragoste timp de 13 ani de zile, însă, relația lor s-a terminat în termeni amiabili.

„Am făcut o criză la 40 de ani și am simțit, brusc, că nu mai pot continua nicio secundă să trăiesc așa cum trăisem până atunci. Totul părea perfect în viața mea. Munceam, aveam notorietate, aveam o relație pentru care mă invidiau mulți, cu doctorul Constantin Stan, alături de care făceam și o echipă imbatabilă, eram doi perfecționiști amândoi, ne-am potențat diabolic pe profesie. Eram de neoprit. Știam să fac în timp record bagaje pentru o zi, pentru trei zile sau pentru o săptămână. Puteam să conduc 2000 de km fără să beau apă. Odată, când am mers împreună la o conferință, am făcut București-Veneția fără oprire. Iar București-Bacău, unde se afla clinica de operații estetice, eram în stare să fac dus-întors, de două ori în aceeași zi, deci patru drumuri”, a dezvăluit Mihaela Bilic, într-un interviu acordat publicației Formula AS.

„Au urmat niște ani intenși și zbuciumați, în care a fost pe viață și pe moarte”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a rememorat momentul în care a realizat că nu mai poate continua relația cu fostul ei iubit. După separare, a urmat o perioadă dureroasă și confuză, susține specialistul.

„Eram un șofer extraordinar, aveam un Audi A6 Quattro și, fiindcă îl tot schimbam la fiecare doi ani, deci eram un client VIP, dealerul Audi m-a invitat într-o zi în Germania, la un drive test, ca să încerc noul Audi A8. Îmi amintesc și acum, am plecat, moartă de oboseală, dar cu părul perfect coafat.

Pe aeroportul din Berlin ne așteptau 25 de Audi-uri superbe. A fost dragoste la prima vedere, nu mai văzusem atâta perfecțiune și eleganță.

M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: „Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie.

Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva. Și m-am întrebat: „Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit?”

Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit. Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta.

Au urmat niște ani intenși și zbuciumați, în care a fost pe viață și pe moarte, în care am petrecut și momente de disperare când am stat și am plâns pe covor, și momente de fericire intensă, în care am descoperit cine sunt, în care am avut și certitudini, și îndoieli, în care am făcut curățenie generală în interior și am învățat să mă ascult, fiindcă nu știam mai nimic despre mine.”