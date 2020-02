De ce s-a despărțit Maria Constantin de Dacian Varga. Primele declarații ale cântăreței

Celebra cântăreață Maria Constantin, s-a despărțit de iubitul ei Dacian Varga. Aceasta a făcut primele declarații despre motivul care a făcut-o să pună punct acestei relații.

Cântăreața din folclor, Maria Constantin, s-a despărțit de iubitul ei fotbalist Dacian Varga. Aceasta a făcut o declarație pentru click.ro, în care anunță despărțirea de viitorul ei soț. Cei doi aveau de gând să se căsătorească în curând. Noua veste i-a dezamăgit pe toți, mai ales pe invitații chemați la nuntă, care spuneau că le stă bine împreună. Fostul cuplu locuia împreună de un an și aveau mari planuri de viitor.

”Da, ne-am despărțit, însă nu vreau să dau prea multe detalii. Pot să spun că lui Dacian nu am ce să îi reproșez, e un om foarte bun, însă am ajuns să ne înstrăinăm. Eram amândoi foarte ocupați, așa am ajuns în punctul de a discuta față în față ferm și să ajungem la această decizie”, a declarat Maria Constantin pentru sursa citată mai sus.