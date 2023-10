Românii din Germania se lovesc de ceva timp de o mare problemă. Nu-și mai găsesc locuințe cu chirie. Așadar, de ce românii nu mai pot închiria locuințe în Germania cu toate că mai sunt „apartamente goale”.

Românii din Germania își găsesc greu apartamente cu chirie. Nemții preferă să le țină goale

Românii din Germania au probleme serioase în a închiria un apartament. Aceștia ajung să se plângă pe rețelele de sociale, în speranța că-și vor găsi un loc unde să stea.

În ultimii ani, problema locuințelor în Germania a devenit din ce în ce mai presantă, cu un număr de locuitori în creștere, în special în orașele mari. Astfel, mulți își găsesc cu greu un apartament în care se poate locui în condiții decente.

De asemenea, cu piața imobiliară tensionată și prețurile chiriilor în creștere constantă, Germania este țara în care se găsește grei o locuință cu chirie, mai ales că și locuitorii sunt obișnuiți să stea în chirie.

Citește și: Cât câștigă tinerii de 25-35 de ani în Germania

Germania are mulți imigranți

Cu atât mai greu este pentru numeroși imigranți care încearcă să își construiască o viață mai bună în Germania.

Spre exemplu, un român a postat un mesaj pe grupul de Facebook ”Comunitatea Românilor din Munchen”, unde își arată nedumerirea cu privire la faptul că, deși sunt locuințe goale, nemții sunt foarte selectivi în ceea ce privește chiriașii.

”Salutare grup, am și eu o întrebare. De ce se găsesc greu chirii in Germania? Caut de la începutul anului și nimic, am vizitat apartamentele și proprietarul a spus că trebuie să mai vină și alții la vizionarea apartamentului, chiar nu înțeleg de ce fac nemții așa, pe ce criterii se bazează ei , că sunt multe apartamente goale și nu închiriază la oricine (în special la români). Mulțumesc!”, a scris el pe grupul menționat.

O doamnă a încercat să îl lămurească pe bărbat spunând că este vorba, în principal, de încrederea pe care o prezinți proprietarului.

În ce au nemții încredere

”Cu cât înțelege ca ești foarte stabil financiar, cu atât are mai multă încredere in tine, foarte logic. Probabil dacă tu ai avea un apartament de închiriat ai face la fel, te-ai asigura că persoana pe care o bagi înăuntru își permite să plătească lunar fără stres și că nu îți va distruge apartamentul. Întâlnirea cu proprietarul înainte de închiriere este extraordinar de importantă, el atunci își face o prima impresie despre viitorii chiriași”, a detaliat doamna.

Un alt internaut l-a învățat pe bărbat ce să facă scriindu-i următorul mesaj: ”Eu am folosit o agenție, am găsit un apartament de 3 camere într-o lună. Am dat un comision din care am recuperat o parte de la taxe. La acea vreme numai eu aveam salariu (soțul nu lucra) și eram și în perioada de probă.

Citește și: Ce trebuie să știe românii care cumpără mașini din Germania

O agenție poate convinge proprietarul să treacă cu vederea multe reguli peste care nu ar trece în mod normal. Altfel, cred că stăteam mult și bine prin apartamente inchiriate la suprapreț, pe termen scurt. Deci a meritat să plătesc comision agenției”, susține persoana în cauză”.