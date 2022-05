Câți angajați au votat să nu se mute la DSU. Raed Arafat, față în față cu cifrele: „Informaţii false, incorecte”

Raed Arafat vorbește despre câți angajați ar fi votat să nu se mute la DSU. Secretarul de stat a distribuit un mesaj kilometric pe rețelele sociale, în care trage un semnal de alarmă pentru toți românii. Care ar fi adevărul din spatele informațiilor publicate de Ministerul Sănătății privind referendumul angajaților serviciilor de ambulanță.

Raed Arafat susține că a încercat dintotdeauna să evite conflicte în perioada delicată pe care o traversează România.

Recent, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a rupt tăcerea privind referendumul organizat de Ministerul Sănătății, prin intermediul căruia angajații ar fi votat să nu se mute la DSU. Raed Arafat a distribuit cifrele.

„Am incercat, si incerc in continuare, sa evit un conflict care sa consume timp si energie si care sa faca mai mult rau decat bine, mai ales intr-o perioada incarcata si dificila pentru noi toti.

Avand un razboi la granita tarii si aparand noi provocari in fiecare zi sau saptamana care necesita, si ne obliga, sa intarim sistemele noastre de raspuns la urgenta, nu sa le slabim si sa le dezintegram pentru satisfacerea unor orgolii sau implinirea unor promisiuni cu interes electoral sau personal.

Totuși, când in continuare sunt comunicate informatii false, incorecte, inducatoare in eroare, fiind anuntate idei si proiecte ce pot impacta negativ activitatile din sistemul de urgenta pe termen mediu si lung (…), consider ca am obligatia de a veni cu explicatii, chiar daca acest lucru este deranjant pentru unele persoane.

Informatia data chiar prin comunicatul Ministerul Sanatatii despe un asa zis referendum realizat de sindicatul Serviciilor de Ambulanta, prin care angajatilor li s-au dat tabele nominale sa opteze pentru doua variante sub semnatura, unde se mentioneaza o cifra de 7.833 din 7.924 de angajati ai Serviciilor de Ambulanta care ar fi votat sa ramana la Min. Sanatatii si sa ne se mute la DSU.

Au uitat sa spuna ca serviciile de ambulanta au un total de aproximativ 13.000 angajati iar referendumuri despre politici publice realizate de sindicate si prezentate si sustinute de ministere inca nu am vazut de cand lucrez la acest nivel.

Este ceva contrar oricaror reguli cand autoritatea statului, in cazul nostru Ministerul Sanatatii, isi bazeaza deciziile de politica publica pe referendumuri indoielnice realizate de sindicate.