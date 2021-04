De ce Prințesa Diana nu avea voie să își schimbe coafura. Regula strictă are legătură cu Prințul Charles

Prințesa Diana era celebră pentru tunsoarea ei scurtă și nu a fost niciodată văzută cu altă coafură. Părul ei nu a fost niciodată prea lung, iar asta pentru că nici nu avea voie.

Cu toate acestea, Diana nu și-a dorit niciodatul să aibă părul lung. Stilistul ei a vorbit pentru o revistă celebră despre cum a ajuns Lady Di să adopte această coafură.

Stilistul Sam McKnight a cunoscut-o pe Prințesa Diana în anul 1990, în momentul în care ea poza pentru publicația Vogue. El a ajutat-o să își ascundă părul sub tiară, astfel încât să pară că e tunsă și mai scurt.

La finalul ședinței foto, ea i-a spus stilistului că ar vrea să se tundă așa cum a aranjat-o el, cu părul scurt.

„La sfârşitul şedinţei, ea m-a întrebat: Ce-ai face cu părul meu dacă ţi-aş spune să-l tunzi cum vrei tu? I-am răspuns: l-aş tăiat foarte scurt. Pe vremea aceea, multe fete abordau tunsorile scurte, androgine, în stilul business chic al anilor 90. Ea mi-a spus: Păi de ce nu-l tunzi chiar acum? Am tuns-o chiar atunci şi n-am mai privit înapoi”, a spus stilistul.

După divorțul de Prințul Charles, Prințesa Diana și-a schimbat look-ul. Familia regală îi interzisese acest lucru în timpul mariajului cu Charles, pentru a nu atrage atenția asupra ei.

„I-am aranjat părul Dianei sub tiară, astfel încât părul ei de lungime medie să pară scurt. Prințesei i-a plăcut și, după ce s-a încheiat ședința foto, m-a întrebat cum i-aș aranja părul dacă aș avea libertate deplină de decie. I-am răsouns că i l-aș tunde și , spre surprinderea mea, Diana a acceptat. I-am tăiat părul chiar atunci, acolo”, a povestit stilistul Sam McKnight în cartea sa.

Tot el a fost cel care i-a realizat celebra coafură cu părul dat pe spate. Ideea a venit spontan, însă a devenit celebră și în zilele noastre, purtând numele de wet hair look.

„În timpul unei ședințe foto, Lord Snowdon a avut inspirata idee de a o fotografia cu părul ud și a arătat incredibil de chic. Așa că am hotărât ca pentru Council of Fashion Designer Awards din New York să încerce acea coafură și în public”, povestește stilistul Dianei în cartea sa.