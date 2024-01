De ce poartă Bianca Drăgușanu cagulă, de fapt. Detaliul pe care vrea să îl ascundă, nu e uşor

„Sunt în a cincea zi de la operație, am ales să port cagulă pentru următoarele două luni și jumătate din viața mea pentru că sunt foarte inflamată și foarte vânătă… Am o piele foarte sensibilă, practic și teoretic știam ce înseamnă această procedură, îmi cunoșteam sensibilitatea vasculară și știam exact ce mă așteaptă. M-am umflat, am niște cheaguri de sânge în ochi, dar o să vă țin la curent în fiecare zi cu evoluția vindecării.”, le-a povestit Bianca fanilor săi, pe Instagram.