De ce pleacă Andreea Antonescu în America. Dezvăluirea surpriză, aflată când era în vacanță cu Andreea Bălan

Andreea Antonescu se bucură de încă o plecare deosebită după pandemia care a țintuit-o în țară. Celebra jumătate a trupei Andre pleacă de această dată în Statele Unite ale Americii. Care este motivul care o duce tocmai peste Ocean?

Motivul pentru care Andreea Antonescu pleacă în America

Cunoscuta cântăreața a stat luni bune pe bară cu toate proiectele, dar și cu planurile de călătorie pe care le avea din cauza pandemiei. Criza sanitară i-a afectat pe artiștii din lumea întreagă, iar mulți dintre cei de la noi au decis ca în această perioadă să nu piardă pulsul și să vină pe micile ecrane în diverse proiecte televizate.

Așa a fost și în cazul Andreei Antonescu pe care fanii au văzut-o la Survivor preț de câteva ediții. Acum, însă, lucrurile au revenit cât de cât la normal, iar solista se ocupă din nou de carieră și de viața personală:

„Mă simt foarte bine, sunt super bucuroasă că am prins niște zile de vacanță, am venit și cu fetița, care e cu prietena prin apă. Am zis să las copilul să își trăiască aceste momente, iar eu încerc, cu sufletul la gură, să stau cât se poate de relaxată. Am planurile legate de concerte, piese și vreau să plec cu Sienna în State și cam atât”, a dezvăluit aceasta, pentru wowbiz.ro.

Acum ambele se aflăla valurile mării alături de Andreea Bălan, mai apoi Sienna urmează să plece într-o tabără alături de colegii ei chiar pe data de 9 iulie, iar la întoarcere o așteaptă alte bagaje pentru că se pregătește să decoleze spre America. Motivul pentru care cele două pleacă peste Ocean este ca fetița să petreacă timp cu tatăl ei, care este un om de afaceri ce s-a stabilit deja de ani buni acolo.

„Suntem două persoane libere”

Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit în anul 2019, moment în care vedeta spunea: „Nu mai suntem implicați într-o relație. Suntem două persoane libere.” Cu toate astea, relația dintre ei e una bună pentru că au de crescut un copil împreună. În acest timp, jumătatea trupei Andre a fost văzută la brațul unor bărbați, dar se pare că niciunul nu a fost acela care să o facă să privească mai mult spre viitor:

„Suntem în relații foarte bune, vorbim des la telefon, Sienna fiind cu mine în București, așa că este normal să comunice cu tatăl ei. Iar eu sunt mereu acolo. În plus, el este cel care o răsfață mai mult pe Sienna, iar eu sunt părintele care trebuie să rămână mai rațional, așa că și aici avem destule discuții.”