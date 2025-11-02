De ce părinții Andreei Cuciuc cred că nepotul lui Nicolae Botgros știe mai multe despre moartea fiicei lor. Gestul pe care tânărul l-a făcut la priveghi i-a pus pe gânduri

Moartea Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc, continuă să provoace tensiuni uriașe între familia fetei și cea a renumitului dirijor Nicolae Botgros. De la moartea tinerei de 17 ani, care s-a stins în condiții suspecte în timpul Balului Bobocilor, acuzațiile și suspiciunile s-au înmulțit, transformând drama unei familii într-un conflict public de proporții.

Diana Cuciuc, despre gestul care a pus-o pe gânduri

Părinții Andreei, Igor și Diana Cuciuc, sunt convinși că nepotul maestrului Botgros, Cristian, ar ști mai multe despre circumstanțele morții fiicei lor. Chiar dacă nu au făcut o acuzație directă, ei au sugerat în repetate rânduri că tânărul ar putea deține informații esențiale despre acea seară fatidică sau chiar că ar fi avut un rol în tot ce s-a întâmplat.

Diana Cuciuc a povestit, într-un interviu televizat din Republica Moldova, că a avut o presimțire ciudată încă de la priveghiul fiicei sale. Potrivit acesteia, Cristian Botgros ar fi venit vizibil afectat, plângând, și s-ar fi așezat în fața ei, luând-o de mâini și cerându-și iertare. Gestul, deși emoționant, a lăsat-o pe mamă cu și mai multe întrebări.

„Eu pe el am început să-l bănuiesc chiar de la priveghi, când s-a apropiat de mine, s-a așezat în genunchi, m-a apucat de mâini și mi-a spus: Tanti Diana, vă rog să mă iertați. Eram într-o stare, nu o pot descrie Mi-am adunat puterile și l-am întrebat pentru ce-ți ceri iertare? (…) Mi-a ridicat capul și a dat din cap, semn că nu. Cred că le-a dat cineva sfat ca să vină și să nu ne gândim că ei (…)”, a povestit femeia, în lacrimi.

Situația s-a tensionat și mai mult după ce familia Cuciuc a primit o „cerere prealabilă” din partea unei persoane care pretinde că i s-a „lezat public onoarea”. Internauții au dedus rapid că este vorba despre familia Botgros, mai exact despre dirijorul Nicolae Botgros și nepotul său Cristian.

Mesajul publicat de soția lui Igor Cuciuc

„Dacă nu primeam ‘Cerere Prealabilă’ din partea cuiva care susține că i-am fi lezat public onoarea, poate… niciodată nu avea să ieșim să vorbim despre moartea Andreei. Plecarea ei e o durere sfâșietoare pe care am decis să o trăim în tăcere. Faptul că ni se cer 350.000 de lei e o mare bătaie de joc pentru noi, ca părinți, și de durerea noastră”, a scris Diana Cuciuc, în mediul online.

Femeia spune că niciodată nu a dat nume, ci doar a făcut referire la o persoană descrisă ca fiind „nepotul unui instrumentist din Chișinău”. Faptul că familia Botgros a reacționat, deși nu a fost nominalizată, a ridicat noi suspiciuni: „Această ‘cerere’ ne-a pus și mai multe semne de întrebare. De ce anume această familie ne-a trimis-o? Ce legătură au ei cu moartea fiicei noastre?”

Convinsă că adevărul nu a fost încă aflat, Diana Cuciuc a decis să acționeze. Ea a anunțat public că a angajat un detectiv particular, care va investiga moartea Andreei, și că va cere exhumarea trupului fetei pentru o nouă expertiză medico-legală.