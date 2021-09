De ce nu vrea Vica Blochina să îşi plătească datoriile la întreţinere. Fosta amantă a lui Piţurcă a spus adevărul

Vica Blochina trece prin momente grele în această perioadă. Cele mai recente informații spuneau că celebra blondă ar fi pierdut deja apartamentul în care locuia. Apartamentul în cauză îi fusese făcut cadou de Victor Pițurcă. Realitatea este cu totul alta, sau cel puțin așa a dat de înțeles Vica Blochina zilele acestea. În orice caz, situația necesită o rezolvare rapidă, sau, așa cum recunoaște chiar vedeta, există riscul să rămână fără apartamentul de 300.000 de euro.

Timp de 16 ani Victor Pițurcă, fost selecționer al Naționalei României, a avut o relație extraconjugală. Numele blondei avea să apară în spațiul public la ceva vreme de la aflarea acestor informații.

Vica Blochina a devenit astfel celebră în mondenul românesc, mai ales și după ce a dezvăluit că are și un copil cu Pițurcă. După 16 ani relația dintre cei doi avea să se termine, dar nu in liniște. Astăzi cei doi sunt prieteni, iar Victor Pițurcă se mândrește cu fiul pe care Vica Blochina i l-a dăruit.

Din păcate pentru blondă, au apărut și problemele în ultima perioadă, mai ales după ce s-a aflat că ar fi pierdut chiar apartamentul făcut cadou de Victor Pițurcă, în valoare de 300.000 de euro. Într-un interviu acordat celor de la Cancan.ro, Vica Blochina a explicat care este situația actuală a apartamentului și din ce cauză s-a ajuns aici.

„Prin 2010 sau ceva de genul acesta, eu am vrut să mă înțeleg cu ei și le-am spus: «Am suma asta de bani de achitat, dar hai să facem o înțelegere astfel încât să vă dau în trei, patru rate ca să pot să achit totul la zi», dar mi-au zis că nu vor. Și așa am ajuns să plătesc penalizare peste penalizare și n-am reușit să ajung la zi cu facturile.

Era vorba despre circa 10.000 de euro. Deși m-am certat cu ei îngrozitor, nu am reușit să mă înțeleg cu ei. Și acum, la fiecare doi, trei ani ei mă dau în judecată. Anul trecut am plătit 3.500 de euro, am dovadă și tot ce trebuie, dar în momentul în care am plătit ei m-au dat în judecată pentru alte penalități.”, le-a spus Vica celor de la Cancan.ro.