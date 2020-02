De ce nu vrea Oana Cuzino să își facă operații estetice. Explicația ei le va influența pe multe românce

Oana Cuzino este gazda emisiunii ”Ce se întâmplă, doctore?”, vreme de ani buni. Prezentatoarea de televiziune în vârstă de 48 de ani are un fizic de invidiat încă și nu-și arată deloc vârsta. Ceea ce este cu adevărat inedit este faptul că nu a recurs la nicio operație estetică, iar metodele ei de a se menține mereu în formă cosntau în alimentație echilibrată, sport și tratamente de înfrumusețare.

De ce nu vrea Oana Cuzino să își facă operații estetice

Oana Cuzino spune pas intervențiilor tip botox, acid hialuronic sau mărirea buzelor. Prezentatoarea tv crede însă în alte metode de întreținere, precum suplimente, radiofrecvență, mezoterapie.

“Eu cred în suplimentele care îți asigură sănătatea și frumusețea pielii întregului corp. Ca îngrijire estetică apelez frecvent la radiofrecvență și nu la intervenții estetice invazive. Am făcut foarte multe cursuri de medicină estetică și am învățat mult despre aceste proceduri, dintre toate singura interesantă mi se pare mezoterapia, care folosește anumite substanțe pentru o anumită problemă. Pentru mine, personal, intervențiile locale estetice banale – tip botox, acid hialuronic, mărirea buzelor – nu reprezintă o opțiune, cred mai degrabă în alte modalități antiaging holistice mult mai eficiente și interesante. Nu cred că mai este cazul ca la vârsta mea să corectez ceva, nu mi-ar aduce nimic în plus”, a declarat Oana Cuzino potrivit libertatea.ro.

Prima opțiune: Televiziunea Publică

Poate că puțină lume știe că Oana Cuzino nu s-a lansat la Pro TV, deși o vedem acolo de ani buni. În urmă cu 21 de ani, aceasta a optat pentru Televiziunea Publică, unde avea de gând să facă parte din echipa care prezenta o emisiune pe teme medicale.

“Eu m-am dus la TVR la «Medicina pentru toți», atunci doar emisiunea aceasta exista. Și acolo am cunoscut-o pe producătoare, care a avut încredere în mine. Bineînțeles că după aceea au urmat cursurile, am învățat să scriu știri, să mă exprim mai succint, să comunic în stilul jurnalistic, după care am urmat cursuri de televiziune.

Am stat doi ani acolo, la TVR, era chiar în direct emisiunea «Medicina pentru toți». În 1998 era și înainte de știri, în prime time, fiindcă au fost niște oameni foarte destupați la minte în acele vremuri, care și-au dat seama că sănătatea prezintă interes”, a precizat Oana Cuzino în urmă cu un an.