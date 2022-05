De ce nu vrea Lili Sandu să se mărite cu partenerul ei de viață. Motivul te va surprinde

S-a aflat de ce nu vrea Lili Sandu să se mărite cu partenerul ei de viață. Lili Sandu și Silviu Țolu nu se grăbesc să ajungă în fața altarului. Chiar dacă cei doi au un băiețel împreună și sunt, practic, ca și soț și soție în prezent, tot ezită să facă pasul cu actele. De altfel, Lili Sandu a spus și motivul surprinzător.

Frumoasa Lili Sandu, în vârstă de 42 de ani, se iubește cu fostul manechin Silviu Țolu încă din anul 2015. Cei doi s-au cunoscut la Istanbul, Turcia, pe vremea când bărbatul făcea cercetări pentru blogul său, iar ea se afla în vacanță, alături de o prietenă. De asemenea, Silviu Țolu este mai mic cu 12 ani decât iubita lui.

Lili Sandu a primit, deja, inelul de logodnă de la Silviu Țolu, însă pandemia le-a cam stricat planurile de nuntă celor doi îndrăgostiți. Astfe, au tot amânat nunta la nesfârșit.

„În momentul în care eu am rămas însărcinată, a fost și pandemia, au fost și foarte multe restricții, nu se știa care, ce și cum. Am lăsat-o așa pentru că nu suntem înnebuniți după actul acela. E mai mult o formalitate în fața prietenilor, a părinților. Va fi o petrecere de cununie. Sunt un alt gen, nu mă văd neapărat mireasă. Dacă m-aș mărita mi-ar plăcea să am așa o rochie foarte vaporoasă, luată de la un designer de la noi, cu picioarele pe pământ. Ceva foarte minimalist, foarte simplu. Nu sunt genul care se visează prințesă. Nu că ar fi ceva rău! Mi-ai fi dorit să pot, dar nu sunt așa!”, a declarat Lili Sandu, conform click.ro.