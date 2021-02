De ce nu vorbește Patrizia Paglieri bine românește, deși e de 28 de ani în România. Chiar ea a recunoscut

Patrizia Paglieri este de aproape trei decenii în România, însă nici până acum nu a învățat bine să vorbească românește. Invitată azi în emisiunea ”La Măruță”, prezentată de Mihai Bobonete, Mihai Rait și Costi Diță, ea a dezvăluit ceea ce pentru mulți a fost… ca un mister.

De ce nu vorbește bine românește ched Patrizia Paglieri, deși se află de 28 de ani în România. Simpatica vedetă a povestit că a încercat și să facă meditații, însă nici asta nu i-a prea reușit.

”Am fost si la meditatii ca sa vorbesc romaneste, dar am renuntat, profesorul mi-a zis ca nu am nicio sansa, am fost trimisa la meditatii si 4 ore pe zi, dar adormeam acolo. Eu cred ca lumea ma intelege ce spun. Am făcut meditații la modul serios”, a declarat Patrizia Paglieri.