De ce nu va merge Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Anunțul artistei

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a îndoliat o întreagă Românie. Decesul fulgerător al interpretului de muzică populară i-a luat pe toți prin surprindere, iar unii dintre cei mai apropiați prieteni ai săi încă nu se pot obișnui cu faptul că solistul a trecut la cele sfinte. Motivul pentru care Niculina Stoican nu merge la mormântul regretatului artist.

Niculina Stoican nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de muzică populară din România.

De-a lungul carierei sale fulminante, celebra brunetă a știut mereu cum să își cucerească publicul, să ajungă la inima melomanilor și să profite din plin de talentul pe care l-a primit de la Divinitate.

Pe plan personal, cântăreața se bucură de același succes. Niculina Stoican este căsătorită de 30 de ani cu Vasile Stănescu, cei doi având împreună un fiu. Vedeta are tot ce-și poate dori, deși zâmbetul ei larg ascunde, câteodată, mari tristeți.

După moartea lui Petrică Mîțu Stoian, Niculina Stoican și-a revenit extrem de greu, regretatul artist fiind partenerul ei de scenă timp de mulți ani de zile.

Ropotele de aplauze pentru cuplul de artiști s-a stins odată cu trecerea în neființă a acestuia, iar acum Niculina Stoican trebuie să se obișnuiască, treptat, cu faptul că prietenul ei de-o viață nu mai viețuiește printre noi.

Mulți ani înainte de a deceda, Petrică Mîțu Stoian a făcut parte din Ansamblul Maria Tănase, pe care, acum, îl coordonează Niculina Stoican.

Apropiații lui Petrică Mîțu Stoian au declarat, de fiecare dată, că cei doi artiști au avut o legătură extrem de apropiată, exact ca doi frați. Mai mult de atât, Niculina Stoican și fostul ei partener de scenă se sfătuiau și ajutau în toate.

„Eu nu am fost la el la mormânt și probabil că nici nu am să mă duc curând, pentru că încă nu m-am obișnuit cu ideea că nu mai este și sinceră să fiu nici nu știu când am să mă obișnuiesc.

Pentru mine, el în sufletul meu este încă viu, cumva refuz să cred că nu mai este și mă țin ancorată în amintirile mele. Am avut o relație într-adevăr specială.”, a mărturisit Niculina Stoican, în exclusivitate, pentru wowbiz.ro.