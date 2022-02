Ce va face Constantin Enceanu în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. Au trecut 3 luni de la moartea artistului

Constantin Enceanu face un gest înduioșător în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. Celebrul interpret de muzică populară nu poate să îl dea uitării pe bunul său prieten. Ce face vedeta la trei luni de la moartea artistului? Cântărețul pregătește o surpriză uriașă iubitorilor de folclor, dar în special celor care încă îl plâng pe Petrică Mîțu Stoian. Despre ce este vorba? „A rămas pădurea mută, Petre al nostru nu mai cântă!”

Constantin Enceanu nu și-a uitat bunul prieten. Acesta pregătește o surpriză spactaculoasă iubitorilor de folclor, dar în special fanilor care au rămas să-i asculte piesele cu drag. Interpretul de muzică populară din Olt i-a luat prin surprindere pe fanii regretatului cântăreț.

Mai exact, este vorba despre o piesă în memoria amicului său, care are versuri foarte triste și emoționante. Enceanu le-a cerut părerea fanilor despre proiectul pe care îl are în plan.

Cel din urmă a mărturisit și că nu poate să dezvăluie mai multe detalii despre melodie tocmai pentru că își dorește să fie o surpriză frumoasă pentru cei care l-au iubit pe Petrică Mîțu Stoian, arată wowbiz.ro.

”Dragii mei, în curând voi lansa un nou proiect. Este vorba despre un proiect muzical în memoria bunului meu prieten Petrică Mîțu Stoian. Aștept părerile voastre sincere legate de această inițiativă”, a anunțat cântărețul.

„Vestea am primit-o sâmbătă seară când eram la țară. M-am uitat pe telefon și am văzut 15 apeluri. Am văzut un mesaj care m-a șocat pentru că eu cu o seară în urmă vorbisem cu el.

Mi-am sunat impresarul și mi-a confirmat. El (in.r. impresar – Doru Gușman) era la spital și am auzit medicul care îi spusese: ‘a murit’. Șocul mare era că îi aranjam să îl primească la spital la București. Nu mi-a venit să cred. Am oprit mașina și am început să urlu cât m-au ținut puterile. Nu se poate…”

Constantin Enceanu (Sursa: emisiunea ”La Măruță” – Pro TV)