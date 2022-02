De ce nu trebuie să urezi „noroc” nimănui. Ce semnificație ocultă are acest cuvânt, de fapt

De multe auzim cuvântul noroc spus sub formă de salut sau sub formă de urare. Totuși, nu e deloc bine să invocăm acest cuvânt, pentru că sub aparenta lui banalitate, se ascunde o însemnătate negativă. Duhovnicul mănăstirii Sihăstria, din Neamț, Părintele Cleopa, a vorbit despre cine a fost Noroc și de ce nu ar trebui să folosim acest cuvânt și nume. Părintele Cleopa a trăit până în 1998 și a fost stareț la mănăstirea Sihăstria.

Ferește-te să mai urezi cuiva „noroc”

El a oferit multe învățături și explicații pentru lucrurile și întâmplările care se petrec în jurul nostru. În cărțile sale, el a vorbit despre urarea noroc, spunând de unde vine. În multe pomelnice, enoriașii cereau să aibă parte de noroc în viață.

De fapt, acest cuvânt ar trebui să nu mai fie folosit, pentru că se invocă, de fapt, numele lui Satan.

„Am văzut pe unele pomelnice pe care le aduceţi, că pomeniţi pe dracul Noroc, zicând: „pentru norocul fetei, pentru norocul băiatului, pentru norocul familiei”. Ce mi-ai pus pe dracul pe pomelnic? Voi ştiţi cine a fost Noroc? Cel mai mare demon, care a secerat milioane de suflete”, se arată în lucrarea „Ne vorbeşte părintele Cleopa”.

El a povestit că până la venirea lui Iisus, oamenii aveau diverși idoli și zeități. Românii se rugau la Moloh, zeul fericirii, care astăzi se numește Noroc. El primea ca jertfă bebeluși, așa că cine voia să aibă noroc, trebuia să ofere un copil sugar, scrie știridinlume.

Cine era, de fapt, Noroc

„Lua muierea copilul de la țâță, îl dădea în mâna slujitorului idolesc, îl tăia bucăţi şi îl punea în tigaia lui Noroc să se frigă. Până la 40-50 de copii punea odată în tigaia aceea. Mirosea în urma lui numai a friptură de copii proaspeţi. Aşa a secerat dracul Noroc milioane de copii. S-au dus mamele lor în fundul iadului! Acolo stau în vecii vecilor că au dat jertfa lui Noroc”, a mai scris părintele în cartea sa.

Duhovnicul spune că diversele forme de salut care conțin cuvântul noroc sunt invocări ale diavolului. În literatura engleză, termenul Moloh sau Howl se referă la o persoană sau un lucru care necesită un mare sacrificiu.