De ce nu trebuie să ceri limonadă în Grecia. Ce vei primi, de fapt, și de ce

Majoritatea românilor aleg ca destinație de vacanță în concediul de vară Grecia. Mulți dintre ei au deja o listă de preparate sau băuturi preferate pe care le găsesc doar acolo și pe care le consumă în special în momentele de relaxare. Unii au observat cum foarte puțini oameni consumă limonadă în Grecia. Care este motivul și ce o să primești în loc dacă vrei să te delectezi cu o astfel de băutură răcoritoare?

Românii adoră Grecia și mulți dintre ei se simt deja ca acasă atunci când revin an de an în special în concediul de vară. Unii dintre ei și-au făcut deja un top cu preparatele sau băuturile pe care le-au încercat acolo și au observat și obiceiurile localnicilor sau turiștilor.

Lămâii nu lipsesc deloc din Grecia, dar cu toate astea prea puțini beau limonadă. Românii care călătoresc acolo consumă în general limonadă în perioada verii, dar ea dispare din propunerile lor atunci când vin în vacanță.

Câteva persoane au avut parte de o experiență neașteptată atunci când au cerut o limonadă la terasele sau restaurantele din Grecia. Majoritatea se lovesc de mirarea totală a localnicilor atunci când întreabă de limonada care s-ar putea face din lămâii pe care îi vezi prin sate, pe plajă sau în drum spre diverse locații cunoscute.

Grecii nu luau în caldul faptul că limonada conține și alte ingrediente precum: apă, mentă sau zahăr/miere. Unul din localnici i-a mărturisit unui turist că ar fi o pierdere mare dacă ar face sucul răcoritor pentru că doar pentru un pahar trebuie să stoarcă mult prea multe lămâi. Cel din urmă a fost mirat să audă rețeta corectă cu care noi suntem deja obișnuiți.

„Am întrebat asta un grec odată și mi-a spus: dar tu știi de câte lămâi ai nevoie ca să umpli un pahar? Și în plus ar fi foarte acră și nu ai putea să o bei. Și i-am explicat că nu trebuie să umple paharul cu suc de lămâie, că pune maxim 1 lămâie și restul apă. A fost destul de mirat, dar a făcut asta pentru noi”, a povestit un român pe pagina de Facebook Forum Grecia.

„În Sarti am comandat zilnic limonadă la Beach bar și la taverne. De fiecare dată primeam întrebarea: fanta or home made?”, a relatat un alt turist uimit că nu există această băutură într-o țară care are atât de multe lămâi.