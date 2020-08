De ce nu se căsătorește Cristina ICH cu Alex Pițurcă Jr. A recunoscut motivele evidente: ”Ne e și rușine”

Au avut loc două premiere cu prilejul onomasticii lui Alex Pițurcă Jr.: Cristina ICH i-a făcut partenerului o declarație de dragoste în public și a explicat de ce nu se vor căsători prea curând.

Alex Pițurcă Jr. și Cristina Ich trăiesc o poveste de dragoste ca în filme, iar la botezul micuțului lor, Noah Alexandru, au declarat, probabil în frenezia momentului, că se gândesc la nuntă, exprimându-și uluirea pentru organizarea unui astfel de eveniment.

„Sunt cel mai fericit om. O iubesc cum nu am mai iubit până acum și simt că este jumătatea mea. Nu excludem nici posibilitatea de a ne căsători, dar până atunci vrem să ne trăim iubirea, să ne bucurăm de ea fără să ne gândim la altceva. Cristina este o femeie miraculoasă, pe care mi-a trimis-o Dumnezeu”, a declarat Alex Piţurcă.

Acum, situația pare că s-a schimbat, iar bătaia de cap trăită la botez le-a modificat total planurile în ceea ce privește nunta. Vedeta online a declarat recent că sunt mai multe motive pentru care marele eveniment în care va purta rochie albă este departe de a se concretiza.

„Îmi place foarte mult să trăiesc în concubinaj. De ce nu mă căsătoresc? Pentru că femeile, după ce se căsătoresc, o iau razna. Eu deja sunt razna. Eu sunt super bine așa. Plus că sunt Săgetător, dacă îmi îngrădește cineva libertatea, îmi ia aerul, sufletul. Plus că ne e și rușine să fim în centrul atenției. Am avut de gând la un moment dat și pe urmă ne-am răzgândit, că ne-am certat”, a spus Cristina ICH într-o filmare postată pe Instagram Stories.