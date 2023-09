De ce nu s-a dus Mona Nicolici la PRO TV. Adevărul despre rivalitatea cu Andreea Esca: ”Eram concurente, ne urmăream reciproc”

Jurnalista cunoscută în toată țara, Mona Nicolici, a fost invitată în cadrul podcast-ului ”Altceva” cu Adrian Artene. Mona Nicolici a dezvăluit mai multe momente importante din cariera sa, însă și-a amintit și de ”rivala” ei, Andreea Esca. Iată ce a declarat despre prezentatoarea de la Pro Tv.

Mona Nicolici a fost una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țară, fiind un nume cunoscut în acest domeniu, însă a ales să se retragă la un moment dat și și-a continuat viața după bunul plac.

Jurnalista a debutat la Antena1, iar în urmă cu 20 de ani, atunci când canalele Pro Tv și Antena1 erau cele mai urmărite de telespectatori.

Emblema Pro TV-ului era și este Andreea Esca, în timp ce la Antena1 vocea Monei Nicolici era nelipsită.

Invitată de către Adrian Artene în cadrul podcast-ului ”Altceva”, fosta jurnalistă a fost întrebată și de relația pe care a avut-o cu rivala sa, Andreea Esca, dar și dacă s-ar întoarce la Antena1.

„Nu, deși am zis că las porți deschise, nu, nu știu ce aș putea să fac acolo. M-aș întoarce cu foarte multe condiții, dar nu știu dacă m-aș întoarce pe sticlă”, a declarat Mona Nicolici.

„Am trecut de mult de faza aia în care să îmi doresc să fiu la TV, am regretul că nu am fost în perioada lor de glorie, când era o nebunie în tot ce făceau, experimentau tot. Eu am avut șansa să fiu la Antenă, Andreea Esca la Pro, noi două eram concurente, ne admiram reciproc și luptam, ea a rămas.

Eu nu știu dacă aș avea răbdarea să fac un jurnal atâția ani de zile pentru că devine rutină la un moment dat, nu ai cum. Pe mine m-a ținut în priză faptul că aveam jurnale atât de complete și complexe, de la reportaje, interviuri, transmisii în direct, asta te ținea în priză”, a mai spus ea.