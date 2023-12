De ce nu ratează Cătălin Botezatu niciun episod din „Clanul”, de pe PRO TV: „Un rol de-ți cad dinții!”. Ce spune însă despre Bobonete EXCLUSIV

Designerul Cătălin Botezatu recunoaște că e un mare devorator de seriale românești, acesta fiind modul lui ideal de a se relaxa, după o zi obositoare de muncă. Nu mai e un secret că, în tinerețe, a vrut să devină și el actor. A dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, care sunt serialele TV preferate. Are însă și o mare dezamăgire față de regizorii români, pe motiv că țin pe tușă marii noștri artiști.

Cătălin Botezatu își face programul de seară în funcție de serialul ”Clanul”, difuzat de PRO TV, producție TV de care se arată extrem de încântat, mai ales că rolurile principale sunt interpretate de mari actori români cu o vastă experiență.

Designerul vedetelor, fost jurat la ”Bravo, ai stil!”, ne-a vorbit despre distribuția de aur a serialului ”Clanul”, în care regizorul a adunat nume sonore, precum George Mihăiță și Carmen Tănase:

”Nu ratez niciun episod din serialul ”Clanul”. Face un rol George Mihăiță ”Tătuțu” de-ți cad dinții, e genial! Dar eu sunt și fan Carmen Tănase, ”Flăcărica”, am urmărit toate serialele de la Acasă TV, și ”Inimă de țigan” și ”State de România”, în care a jucat alături de Gheorghe Visu. Au fost magici, leșinai de râs cu ei!”.

Cătălin Botezatu nu ratează nici serialul ”Las Fierbinți”, pe care îl consideră autentic 100%, așa cum este, de fapt, viața la țară, fără absolut nicio exagerare:

Designerul Cătălin Botezatu, fost jurat la ”Bravo, ai stil!”, are însă o mare dezamăgire, aceea că regizorii români îi distribuie tot mai rar în producțiile lor cinematografice pe marii noștri actori.

”Nu este normal ca actorii mari, consacrați, care încă mai au ceva de spus, să stea pe tușă și să fie distribuiți în locul lor, în producțiile cinematografice, tot felul de vedete fără studii de specialitate.

Și eu am vrut să mă fac actor. Am dat de trei ori la Actorie, dar erau locuri puține și sute de concurenți, unii cu pile. Am avut câteva roluri mici, în niște filme. E o meserie foarte grea, trebuie să recunosc”, a mai spus Cătălin Botezatu, exclusiv pentru Playtech Știri.