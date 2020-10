De ce nu pleacă Messi de la Barcelona, de fapt. Ce ar păți la scurt timp după părăsirea echipei

FC Barcelona a fost învinsă sâmbătă în El Clasico, scor 1-3, şi cu largul concurs al arbitrului. Care a dictat un penalty uşor acordat pentru Real Madrid, după ce le refuzase unul, mai clar, catalanilor. Dar cu adevărat îngrijorător pentru fanii Barcelonei este jocul prestat de Leo Messi. Starul argentinian a făcut un nou meci modest, mult sub nivelul aşteptărilor. Actualul sezon a fost unul dezamăgitor pentru decarul catalanilor, iar o eventuală despărţire pare iminentă.

Leo Messi poate semna în iarnă cu orice echipă, din postura de jucător liber de contract. Şi ar pleca în vara lui 2021

Leo Messi a încercat şi în această vară să plece de la FC Barcelona, dar clubul blaugrana s-a ţinut pe poziţie. După o dispută la nivel declarativ legată de contractul fotbalistului, Messi a decis să rămână. A menţionat că nu vrea să ajungă în tribunalele sportive împotriva echipei de suflet. A acceptat că mai are un an de contract, dar pare cu adevărat nefericit sub comanda lui Ronald Koeman. Iar în iarnă, nimeni nu îl mai poate opri pe Leo Messi. Ar putea să semneze cu orice club, din postura de jucător liber de contract. Pentru ca apoi să plece gratis în vara anului viitor.

O situaţie care ar lăsa Barcelona pe marginea prăpastiei, dar ar afecta enorm şi Liga Spaniolă. Asta pentru că Messi este omul care atrage sumele cele mai mari pentru contractele de televizare. Preşedintele ligii iberice, Javier Tebas, este totuşi convins că Messi va alege să rămână. O eventulaă despărţire de Barcelona ar afecta enorm imaginea argentinianului, este convins Tebas.

„Suntem norocoși că îl avem aici de atâția ani, dar Messi trebuie să se gândească cu atenție ce face în continuare. Dacă Messi pleacă de la Barcelona, reputația pe care o are și pentru care a muncit atât de mult, va fi distrusă. E adevărat că ar putea obține o ofertă financiară mai bună, dar având în vedere reputația pe care o are după mai bine de 20 de ani, eu cred că ar trebui să țină de ea”, a declarat Javier Tebas.

Pe de altă parte, Tebas face deja calculele şi în cazul în care Messi alege să plece. Manchester City pare a fi cea mai interesată. Oficialul iberic este convins că Primera Division poate să meargă mai departe şi fără Messi. La fel cum a mers fără Neymar şi Ronaldo.

„N-ar fi o dramă. Cristiano Ronaldo a plecat, Neymar a plecat… Neymar s-a dus la PSG și nu am văzut ca Liga franceză să atingă un super nivel datorită lui”, a mai spus Tebas.