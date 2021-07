De ce nu mai există nicio șansă de împăcare între Tavi Colen și Alin Oprea. “M-a durut foarte tare”. Ce mărturisiri au făcut cei doi foști colegi (Exclusiv)

La finalul anilor ’90 Tavi Colen și Alin Oprea erau în mare vogă, sub titulatura „Talisman”. Piesele lor au reușit să rămână în memoria colectivă ca adevărate hituri. Din păcate relația dintre cei doi s-a deteriorat, deznodământul fiind destrămarea trupei. Astăzi cei doi sunt într-un adevărat război.

Pentru a putea înțelege actuala situație dintre Tavi Colen și Alin Oprea este bine de aflat istoria numelui trupei lor, „Talisman”.

Fanii hard-rockului știu că în 1989, undeva în Suedia, patru tineri deja căliți în muzica rock, formau o trupă. Cei patru, Marcel Jacob, Jeff Scott Soto, Jason Bieler și Thomas Vikström, decid să-și numeasacă trupa „Talisman”.

De-a lungul timpului trupa suedeză „Talisman” și-a schimbat componența, având scoase pe piață cel puțin 8 albume de studio, în perioada 1989 – 2006, dar și foarte multe single-uri și câteva DVD-uri cu concertele lor live.

În Europa de Est, în 1996 apare pe scena muzicii românești o trupă, culmea, cu aceeași titulatură, „Talisman”. Membrii fondatori, doi tineri talentați și avizi de muzică, Tavi Colen și Alin Oprea.

În 1997 nou înființata trupă românească, „Talisman”, primește Premiul de popularitate la „Festivalul Cântecului de Dragoste”. Tot în același an lansează și ceea ce avea să devină un adevărat hit, piesa „Atât de singur”.

Au urmat concerte, apariții tv și la diferite evenimente. Numai că lucrurile au evoluat pe un drum negativ, iar relațiile dintre Tavi Colen și Alin Oprea se deteriorau rapid. Din păcate pentru fanii trupei, vine și momentul previzibil, cel al despărțirii.

Momentul inevitabil s-a întâmplat în 2006, atunci când Alin Oprea anunța despărțirea dintre el și Tavi Colen. Ulterior, în speranța că va putea menține succesul de până atunci, Alin Oprea rămâne sub aceeași titulatură, „Talisman”, dar cu alți instrumentiști.

Astăzi, la 15 ani de la acel moment, Tavi Colen îl acuză pe Alin Oprea de furtul numelui sub care au devenit o trupă de succes. Tavi Colen a făcut aceste acuzații, invitat fiind la Antena Stars, la „XtraNight Show”.

„Mie mi s-a părut un fel de infracțiune să iei numele, eu am dat numele acela. Și să și premeditezi chestia asta cu ani de zile înainte. Nu că e de neiertat, dar mi se pare urât. Cea mai mare durere a mea este că eu am căzut de undeva de sus.

M-a durut foarte tare, am suferit, o perioadă de un an, aproape doi, nu vorbeam cu nimeni. Singura care m-a ținut așa pe linia de plutire a fost Ema. Eu am căzut ca un bolovan”, a declarat Tavi Colen, la emisiunea ”Xtra Night Show” (Antena 1).