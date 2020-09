De ce nu a revenit Simona Gherghe la Acces Direct. Dezvăluirea vedetei de la Antena 1

Care este adevărul din spatele revenirii Simonei Gherghe? Toți o așteptau la cârma emisiunii Acces Direct. De ce și-a făcut apariția la „Mireasa”? Chiar prezentatoarea de televiziune a făcut dezvăluirea.

De ce nu a mai revenit Simona Gherghe la Acces Direct?

După o lungă așteptare din partea fanilor, Simona Gherghe a reveit pe micile ecrane, dar nu și la cârma emisiunii care a făcut-o consacrată. Aceasta a fost mai hotărâtă decât niciodată să încerce ceva nou, așa că a acceptat un proiect cu un format extrem de departe de ceea ce a făcut până acum în carieră. După 9 ani în care și-a făcut prezența în platoul Acces Direct. moderatoarea a schimbat registrul și acum moderează un show cu iubire și despre iubire, cu povești de viață și emoții, cu și despre familie. Recent, jurnalista a recunoscut care au fost realele motive pentru care s-a întors în televiziune.

În timpul în care blondina nu a dat niciun semn de întoarcere, unii dintre cei care o urmăreau pe micile ecrane au crezut că a renunțat la carieră pentru viața de mămică pe care și-a dorit-o atât de mult. Aceasta a recunoscut că asta știe să facă cel mai bine, asta îi este profesia, astfel că era inevitabil să nu facă un pas în față spre un alt proiect, oricare ar fi fost, dar în care să se fi regăsit. Propunerea producătorilor show-ului Mireasa a venit într-un moment oportun în care cei mici erau pe picioarele lor, la propriu. Motivul pentru care nu am mai revăzut-o la Acces Direct pe postul cu care ne obișnuise este legat de solicitarea, oboseala și stresul acumulat. Simona a venit în locul Dianei Dumitrescu despre care s-a zvonit că nu s-a descurcat foarte bine, iar gafele sale nu au fost deloc pe placul șefilor.

„Atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia”

„Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc. Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o”

Simona Gherghe (Sursa: okmagazine.ro)