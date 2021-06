Cătălin Măruță nu a putut să ajungă în emisiunea sa de la PRO TV, așa că toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă cu prezentatorul. În locul său a apărut chiar asistentul său, Radu Ciucă, ce a explicat de ce partenerul Andrei nu se află în platou.

Emoții mari pentru Cătălin Măruță și familia sa! Prezentatorul de televiziune a lipsit din platoul PRO TV pentru un motiv foarte important. Acesta și-a dorit nespus să fie alături de micuța lui, Eva, în ultima zi de grădiniță. Pentru a se asigura că totul o să meargă perfect chiar dacă este departe de invitații săi, partenerul Andrei l-a ghidat de la distanță pe Radu Ciucă, asistentul său.

Între timp, chiar dacă nu a putut să fie prezent la PRO TV, Cătălin Măruță le-a prezentat tuturor familia sa frumoasă. Alături de el au fost Andra, David și Eva ce au avut mari emoții. Micuța a fost surprinsă de faptul că tatăl său a putut să participe la evenimentul special din viața sa, așa că l-a întrebat dacă nu cumva a fost dat afară de la postul de televiziune, semn că acesta este foarte ocupat și are grijă să fie mereu prezent în platou pentru telespectatorii săi.

Cătălin Măruță este îndrăgostit de cariera sa, așa că pune mult preț pe părerea admiratorilor săi. Pentru a asigura pe toată lumea că nu s-a întâmplat nimic grav și va reveni cât se poate de repede la cârma show-ului de la PRO TV, acesta a transmis și un mesaj în mediul online în care explica faptul că se află la serbarea fiicei sale de la grădiniță, eveniment cu mare însemnătate în familia lui și a Andrei.

„Într-o viață, cu toții avem momente de neratat. Astăzi eu am parte de unul: fetița mea are serbare la grădiniță. Este ultima zi acolo, din toamnă începe școala! Eva este tare emoționată (dar nu mai mult decât noi!), și-a făcut și bucle, s-a gândit cum să se iîmbrace. Sunt mândru că mi-am dat seama că nu pot lipsi de la eveniment și foarte recunoscător pentru că am o echipă de nota 10 care m-a ajutat și împreună am găsit soluții ca în prima parte a emisiunii să nu fiu în platou, ci la serbare, cu familia mea. Azi e o zi cu multă, multă fericire!”, a transmis Cătălin Măruță pe Instagram.