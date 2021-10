De ce nu a fost invitată mama Laurei Stoica la spectacolul organizat în memoria cântăreței: ‘Nu e prima dată’ (exclusiv)

Pe 10 octombrie, regretata artistă Laura Stoica împlinea 54 de ani. Mâine, începând cu ora 18.00, la Clubul Studenţilor din Târgovişte este are loc concertul „In memoriam Laura Stoica”, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița și de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița. Doar că Elena Stoica a spus că ea nu a primit vreo invitație și că nici nu ar fi prima dată când organizatorii nu o trec pe lista de spectatori.

Elena Stoica, mama artistei care s-a stins într-un accident de mașină, în 2006, a vorbit despre dorul de fiica ei și despre tristețea că nu la spectacolul de vineri nu va fi prezentă în sală.

La spectacolul „In memoriam Laura Stoica”, vor susține recitaluri Alexandra Uşurelu, Bobby Stoica, Julie Mayaya, trupele Zavera şi Distinto, iar accesul se face doar pe baza invitației, pe care însă Elena Stoica nu o are.

”Nu știu absolut nimic, cei de la Cultură nu ne anunță și pe noi, ei fac programul lor. Aud de la dumneavoastră despre acest eveniment, nu este pentru prima oară când pățesc așa ceva.

Ei fac spectacolul de câțiva ani, în numele ei, dar invitații nu au nicio legătură cu Laura. Nu e pentru prima dată, când nu am fost în sală. Nu se face așa ceva, nu vor să ne cheme. Am participat într-un an, mă anunțase cineva că va avea loc, m-am interesat la Cultură și cu greu mi-au făcut un loc în sală, acum vreo trei ani. Apoi, nu s-a mai ținut, a venit pandemia.

Acest spectacol se ține de șase ani. Atunci, l-au anunțat pe fiul meu, chiar în ziua desfășurării evenimentului, dar el era la mare, iar eu eram plecată de acasă, eram într-o stațiune”, a spus Elena Stoica pentru impact.ro.