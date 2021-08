De ce nu a cununat-o Piedone, de fapt, pe Nasrin Ameri. Ce s-a întâmplat cu fina Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea

Nasrin Ameri, vedeta de la Antena Stars, și-a dorit să fie cununată de primarului sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Cu toate astea, lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit bruneta.

Vestilul primar nu a fost ofițer de stare civilă, asta deși a ajuns la eveniment. Prezentatoarea emisiunii Star Matinal s-a căsătorit ieri.

Petrecerea s-a desfășurat în Tâncăbești, un sat din comuna Snagov, unde mirii și invitații lor s-au distrat pe cinste.

Printre invitați s-au numărat nașii cuplului, Cristi Borcea și Valentina Pelinel, dar și Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5.

Nasrin Ameri s-a căsătorit ieri civil cu Florin, după 7 ani de relație. Vedeta s-a îmbrăcat într-o rochiță albă mini, iar mirele a purtat un costum elegant.

Mirii s-au asortat cu nașii lor celebri, Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Prezentatoarea tv recunoaște că a avut emoții mari.

”Am emoții, nu am avut până de dimineață. Acum am realizat că nu trebuie să mă duc la emisiune, că nu am întâlnire cu prietenele, că nu plec în vacanță, ci că mă mărit. Nu-mi vine să cred, sunt șocată.

Încă nu realizez, dar acum e doar cununia, la nuntă, la anul, o să fie mulți, mai mulți prieteni”, a spus Nasrin Ameri înainte de cununie.