De ce mulţi români mănâncă pepene cu pâine. Unde greşesc şi de ce nu e bine

Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul estival. Chiar dacă conține doar apă și zahăr, acesta este unul dintre cele mai nutritive fructe. Foarte mulți români consumă pepenele în combinație cu alte alimente. Cea mai cunoscută combinație este de pepene cu pâine. Știai că această combinație nu este una dintre cele mai sănătoase?

Pepenele este cunoscut pentru conținutul ridicat de antioxidanţi, minerale şi vitamine. Potrivit nutriționiștilor, pepenele are și un număr mic de calorii. Se pare că anumite studii au arătat faptul că pepenele scade rata obezităţii şi, prin urmare, a mortalităţii din această cauză la nivel global, dar reduce şi riscul de a ne îmbolnăvi de boli de inimă sau diabet.

În lupta pentru kilogramele în plus, foarte multe persoane apelează la consumul acestui fruct de vară. Motivele sunt diverse. Pepenele poate fi consumat în cantități mari și poate ține de foame. Însă, dacă alegem să-l consumăm cu pâine, riscăm să-i reducem din efectele benefice. Experții au și explicația.

Potrivit acestora, pepenele este un aliment foarte acid care fermentează în stomac, astfel că încetineşte digestia altor produse. De asemenea, în urma consumării unei felii de pepene alături de pâine este posibil ca nivelul glicemiei să crească. De aceea, ar trebui să te ferești pe cât posibil de această combinație.

O altă combinație destul de întâlnită este și pepenele cu brânză. În cazul acestei combinații nu vei mai avea de ce să-ți faci griji. Combinația este una recomandată de nutriționiști. Însă, cantitățile pot face diferența. Consumată într-o proporție prea mare, această combinație nu te va ajuta în lupta cu kilogramele în plus ci din contră.

Foarte mulți oameni se întreabă cum pot alege pepenele roșu perfect. Ei bine, specialiștii susțin că pata galbenă de pe pepene ne poate indica că pe pepenele este copt. Un alt detaliu important este lipsa tulpinii. Dacă este prezentă, înseamnă că a fost cules prea devreme, înainte să cadă de pe viță, așa cum se întâmplă în mod firesc când este copt.

”Nuanțele de galben indică o pierdere a clorofilei și, prin urmare, faptul că fructul a ajuns la maturitate” – a explicat Harol McGee în On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen.