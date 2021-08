De ce Mihai Albu i-a lăsat numele său Iuliei, fosta soție. Am aflat motivul adevărat (exclusiv)

La nouă ani de la divorțul de Iulia, celebrul designer Mihai Albu rupe tăcerea. De ce fosta soție îi păstrează numele de familie, deși cei doi nu mai au nicio treabă.

Mihai Albu, un designer de Cartea Recordurilor, a fost căsătorit cu Iulia Albu, jurat la emisiunea ”Splash! Vedete la apă!” (Antena 1), timp de opt ani. Cei doi au o fetiță, Mikaela, o domnișoară extrem de frumoasă și elegantă, care cochetează cu moda prin casă.

Iată că, după ani în care a avut doar relații pasagere, designerul român iubește din nou. Mihai se declară extrem de încântat de noua sa cucerire, pe care o va duce la altar și care îi va purta numele de familie.

Cuplul a divorțat în 2012, după o căsnicie presărată cu scandaluri.

„Fosta soție are o atitudine mai beligerantă, mai conflictuală. Am fost fericit în căsătoria cu ea, până a apărut găina, cu un an înainte de divorț. Nu vreau să despic firul. Una e imaginea publică: a început să plimbe găina pe toate bulevardele Bucureștiului și alta e… Ceea ce s-a întâmplat cu găina e una, dar e vorba de găină în timpul căsniciei”, mărturisea celebrul designer, la PRO TV, imediat după despărțire.

Însă, la nouă ani de la divorțul de Iulia, Mihai Albu iubește din nou! Designerul speră ca noua soție să fie mult mai liniștită și înțelegătoare, pentru că nu-i place deloc circul.

„Am avut câteva relații, după divorț, unele nu au mers, eu am și obligații, am o fiică, o mamă de care trebuie să am grijă, sunt ocupat cu atelierul de încălțăminte, nu este ușor pentru femeia care stă lângă mine. Acum iubesc din nou, este bine, nu este exclus să ajung din nou la altar. Și, da, îi voi da soției numele meu de familie, chiar dacă mai există o domniță Albu, vor fi două. Sper doar ca viitoarea soție să nu-mi vină cu găini în casă, nu vreau să o iau de la început cu circul. Nu am de ce să îi cer voie Iuliei, numele este al meu. Tata era din zona Alba Iulia, de aceea ne cheamă Albu. La divorțul de Iulia, numele a fost parte din negociere, i l-am lăsat, pentru că și-a construit cariera pe acest nume”, a precizat Mihai Albu, în exclusivitate pentru Impact.ro.