De ce Kate Middleton se fereşte de public, în timp ce Regele Charles a decis să lucreze în ciuda bolii. Părerea experţilor

Experții regali dezbat motivul pentru care Regele Charles încă apare în spațiul public, în ciuda faptului că urmează tratament împotriva cancerului, în timp ce nora lui are o atitudine diferită. Spre deosebire de monarh, Kate Middleton se ferește de aparițiile publice.

După ce au dezvăluit că medicii au descoperit în corpurile lor celule canceroase, Regele Charles și Kate Middleton s-au retras pentru o perioadă de timp din atenția publică. Nu definitiv, însă. Monarhul de la Londra continuă să se afișeze la unele evenimente ce fac parte din angajamentele regale.

Spre deosebire de socrul său, Kate Middleton nu se afișează deloc în spațiul public. După ce a anunțat că va renunța la unele îndatoriri regale pentru a se focusa pe starea ei de sănătate și pe tratament, soția moștenitorului tronului britanic nu a mai fost văzută la niciun eveniment regal.

Experții dezbat acum această diferență de atitudine în ceea ce privește angajamentele regale. Jurnalistul Duncan Larcombe a explicat, într-o intervenție la True Royalty TV, că unul dintre motivele pentru care monarhul apare în public, spre deosebire de nora lui, este că e legat de funcția pe care o ocupă.

Regele Charles este dornic să lucreze pentru regalitate, în ciuda stării pe care o prezintă. Deși continuă tratamentul pentru cancer, nu e pregătit să renunțe la angajamentele regale, spun experții.

„Regele Charles este workaholic și, în cazul lui, are și un element de „the show must go on, all hands to the pump” al tatălui său. Dar sunt momente în viață în care trebuie doar să îți asculți medicii și, probabil, regina și să faci ce ți se spune.

Este grozav că se afișează în public, dar să sperăm că nu se grăbește să se întoarcă la muncă”, a spus expertul regal și jurnalistul Duncan Larcombe la True Royalty TV.