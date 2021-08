De ce Josephine trebuie să doarmă mereu cu urechile acoperite. Gina Pistol explică de ce îi pune bentiță

Gina Pistol trăiește din plin viața de mămică pe care a așteptat-o atât de mult. Aceasta a explicat fanilor ce obiceiuri are micuța ei și de ce trebuie mereu să doarmă cu urechile acoperite. De ce fosta prezentatoare de televiziune îi pune mereu bentiță?

Gina Pistol este total îndrăgostită de micuța ei și adoră viața de mămică, deși stă deseori cu grijă și este atentă la fiecare detaliu. Fosta prezentatoare de televiziune nu mai este prezentă momentan în niciun proiect televizat, dar este activă pe rețelele de socializare unde deseori discută cu mămicile care o urmăresc sau le cere sfaturi de la cele care au deja experiență.

Iubita lui Smiley își împărtășește gândurile pe rețelele de socializare și le spune tinerelor mame cum funcționează lucrurile atunci când vine vorba de creșterea lui Josephine. Recent, vedeta a povestit cum în ultima perioadă fiica ei adoarme mereu cu o bentiță pe urechi și a și argumentat această decizie.

Mai exact, este o soluție pe care multe mame o au în vizor. Micuții pot să adoarmă cu ureche prinsă sub cap, iar în timp acest lucru ar putea să afecteze estetic această parte. Pentru a nu-și face griji în timp, Gina s-a hotărât să o pună la somn pe Josephine cu o bentiță tocmai ca urechile sale să rămână poziționate corect și în momentul în care peste noapte are un somn mai agitat.

„Iar acum să vă spun povestea bentiței. Mie nu-mi plac bentițele la fetițe, am eu o problemă mare, mai ales cele cu funde. Neavând în casă nicio bentiță, Josephine are momente, atunci când doarme, când își prinde urechea sub cap. Și zic „bă, să nu rămână copilul cu urechile clăpăuge!”.

Am zis să improvizez și am tăiat o căciulă. De fapt asta e banda de la căciulă. Și ca să nu râdă oamenii de copil, am scris pe ea (n.r. numele celebrului brand). Nu are urechile clăpăuge, dar trebuie să am grijă de treaba asta, să nu devină o problemă mai încolo”

Gina Pistol (Sursa: InstaStory)