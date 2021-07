De ce iubește Ianis Hagi clubul Rangers, de fapt. Românul a dezvăluit secretul major folosit de Steven Gerrard, antrenorul campioanei Scoției. Mijlocașul de 22 de ani pare decis să rămână pe Ibrox Park, în ciuda zvonurilor care-l dau transferat la alte echipe de top europene. Rangers va juca în prima etapă a noii ediții a campionatului scoțian cu Livingston, sâmbătă, 31 iulie, de la ora 15.30.

Ianis Hagi iubește clubul Rangers. Motivele sunt explicate de internaționalul român într-un interviu acordat publicației spaniole AS, înaintea amicalului cu Real Madrid. Echipa antrenată de Steven Gerrard a învins cu 2-1, dar Ianis Hagi a fost ”luat la ochi” de ziariștii iberici înainte de partidă. Mai ales că tatăl său, Gică Hagi, a jucat în tricoul ”albilor” între 1990-1992. Mijlocașul de 22 de ani a dezvăluit că acesta este cel mai mare critic al său. El a subliniat că că mentalitatea de învingător de la clubul scoțian este cea pe care o iubește.

Este un club 100% special. Mentalitatea pe care o găsești aici este cea mai bună pe care o poți avea ca profesionist. Este posibil ca nivelul să nu fie cel al primelor 10 echipe din Europa, dar nici aici nu este permisă remiza sau înfrângerea. Asta este mentalitatea pe care o iubesc și care mă motivează. Am înțeles rapid ce doreau de la mine echipa de antrenori și echipa”, a mărturisit Ianis Hagi pentru As.com .

Ianis Hagi a mai declarat că este încântat să fie antrenat de o legendă a fotbalului precum Steven Gerrard. De asemenea, el a mai spus că mentalitatea acestuia este asemănătoare cu cea a faimosului său tată, Gică Hagi.

Este o mare oportunitate pentru mine să fiu antrenat de această legendă. Este un antrenor de top. Învăț în fiecare zi și mentalitatea pe care el o introduce în vestiar este motivantă. Este un învingător. Gerrard are acea mentalitate engleză de a fi sută la sută în joc, de la început până la sfârșit, de a fi consecvent. Am crescut cu sfaturile tatălui meu și am văzut multe asemănări între mentalitatea pe care o au amândoi, modul în care gândesc și modul în care abordează acest sport”, a mai declarat Ianis Hagi pentru sursa citată.