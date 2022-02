De ce își vinde Bianca Drăgușanu hainele scumpe din casă. Motivul adevărat al deciziei EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu a destăinuit pentru impact.ro motivul pentru care își vinde hainele, multe dintre acestea nepurtate, cu etichete pe ele. Vedeta ne-a mai spus că nu-i place să poarte ce are toată lumea și că-n ultimii ani și-a schimbat stilul vestimentar.

Bianca Drăgușanu ține mult la imaginea sa, care-i aduce contracte de publicitate pe bani frumoși. Și cum „obrazul subțire cu cheltuială se ține”, vedeta investește o sumă frumușică în garderoba sa, alcătuită numai din haine, încălțămimte și accesorii de firmă.

„Mă excită mult să-mi cumpăr haine scumpe. Nu-mi place să port ce are toată lumea, valabil si la bărbații din viața mea. Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Nu beau, nu fumez, nu am vicii. Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult”, a declarat aceasta pentru playtech.ro.