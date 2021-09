De ce femeile au mai mulţi anticorpi după covid-19 decât bărbaţii. Dr. Adrian Marinescu explică

Directorul medical al Institutului ”Matei Balș” din București, Adrian Marinescu a explicat de ce femeile au mai mulți anticorpi decât bărbații, după ce au fost infectate cu Covid-19.

Potrivit unui studiu efectuat în România, numărul de anticorpi în cazul femeilor este mai mare decât în cazul bărbaților. Totodată, se arată faptul că numărul persoanelor care s-au infectat în primele șase luni de la vaccinare este de sub 2%. Dintre acestea, majoritatea au peste 40 de ani, iar la maxim două săptămâni de la rapel, numărul anticorpilor acestora era de maxim 300. Medicul Adrian Marinescu a explicat aceste cifre și de ce femeile au un număr mai mare de anticorpi.

Totdată, medicul a explicat că toți cei care au fost infectați cu Covid-19 după vaccinare, au avut o formă mult mai ușoară a bolii care a putut fi tratată acasă, după ce medicul de familie a efectuat evaluarea pacientului.

Directorul Institutului Matei Balș a explicat și care ar fi soluțiile în cazul celui de-al patrulea val al infecției cu Covid-19.

„Există un ordin de ministru care spune clar: orice spital trebuie să vină cu un dublu circuit. Într-o situație grea, cum e cea de acum, 30% dintre locuri trebuie să fie pentru pacienți cu SARS-CoV-2. Dacă în toate spitalele s-ar face această evaluare, situația ar arata altfel. Al doilea aspect: testăm mai mult.

Oamenii își pot face teste și acasă. Problema pe care o avem este că în momentul în care ai un diagnostic, acea persoană ar trebui evaluată. Că începe cu medicul de familie sau continuă cu spitalul, ar trebui să o facă în timp real. Vorbim foarte des de paturile de Terapie Intensivă. Important e să nu am un pacient critic care să ajungă în punctul în care are complicații. Ar trebui să intervin înainte, și acest lucru îl pot face dacă îl evaluez rapid, din momentul diagnosticului. Și am nevoie de spitale pentru a o face”, a explicat acesta.