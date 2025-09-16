De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi

Ultima oră
16 sept. 2025 | 13:28
de Ionuț Vieru

Sfaturi Culinare
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket

Carnea tocată este una dintre cele mai utilizate produse din bucătăria românească, de la chiftele și sarmale, până la burgeri și musaca. Totuși, specialiștii în domeniul cărnii atrag atenția că produsul gata ambalat din supermarket poate ascunde riscuri importante pentru sănătate și calitate. Măcelarii preferă să își prepare singuri carnea tocată, pornind de la bucăți întregi de carne, pentru a avea control asupra prospețimii și a compoziției.

De ce măcelarii nu recomandă carnea tocată gata ambalată

Măcelarii evită carnea tocată din supermarket în primul rând din cauza lipsei de transparență. Deși pe etichetă sunt menționate tipul de carne și procentul de grăsime, în realitate pot fi incluse resturi sau bucăți mai puțin calitative, care nu ar fi atractive vândute ca atare. Odată ce aceste resturi sunt tocate, ele nu mai pot fi identificate vizual, ceea ce lasă consumatorul fără posibilitatea de a verifica ce cumpără cu adevărat.

Un alt motiv ține de prospețime. Carnea tocată are o suprafață mult mai mare expusă la aer și bacterii decât bucățile întregi, ceea ce înseamnă că riscul de alterare crește semnificativ. De aceea, specialiștii insistă să fie tocată pe loc, chiar în fața clientului, pentru a se asigura că este proaspătă și sigură pentru consum.

Riscurile ascunse în spatele cărnii tocate ambalate

Un aspect mai puțin cunoscut de consumatori este că, în cazul cărnii tocate la scară industrială, amestecurile pot proveni din mai multe surse și chiar din mai multe animale. Acest lucru face ca trasabilitatea produsului să fie dificilă, iar riscul de contaminare să fie mai ridicat.

În plus, termenul de valabilitate al cărnii tocate din supermarket este, de regulă, mai mare datorită folosirii unor ambalaje speciale în atmosferă modificată sau a unor aditivi. Aceste metode pot menține aspectul roz al cărnii chiar și după ce prospețimea reală a dispărut. Din acest motiv, carnea tocată cumpărată la caserolă poate părea proaspătă, dar să nu mai aibă aceeași valoare nutritivă și gust.

Ce recomandă măcelarii în schimb

Specialiștii în carne le recomandă consumatorilor să cumpere bucăți întregi de carne și să le ceară măcelarului să le toace pe loc. În acest fel, pot alege combinația dorită, cum ar fi un amestec de vită și porc, și pot controla proporția de grăsime. De asemenea, tocarea la cerere garantează prospețimea, întrucât carnea nu rămâne expusă mult timp.

O altă opțiune este achiziționarea unei mașini de tocat acasă. Deși presupune un efort suplimentar, aceasta este cea mai sigură metodă de a consuma carne tocată de calitate, întrucât consumatorul știe exact ce ingredient folosește.

Cum să recunoști carnea tocată de calitate

Dacă totuși alegi să cumperi carne tocată din supermarket, există câteva indicii care pot ajuta la identificarea unui produs mai bun:

  • Culoarea: trebuie să fie uniformă, fără zone gri sau maronii.
  • Textura: nu ar trebui să fie prea apoasă sau să lase lichid excesiv în ambalaj.
  • Mirosul: chiar și prin ambalaj, carnea nu trebuie să aibă un miros neplăcut.
  • Eticheta: verifică procentul de grăsime și tipul de carne, dar fii conștient că acestea nu garantează întotdeauna calitatea.

Măcelarii avertizează că, de multe ori, aspectul comercial poate ascunde compromisuri la nivel de prospețime și proveniență, motiv pentru care varianta sigură rămâne tocarea pe loc sau acasă.

Carnea tocată este un ingredient nelipsit din multe preparate românești, însă alegerea sursei face diferența între o masă sănătoasă și una cu riscuri. Măcelarii evită carnea tocată din supermarket pentru că nu oferă aceeași garanție de prospețime și calitate ca varianta tocată pe loc. Pentru consumatori, cea mai bună decizie rămâne să cumpere bucăți întregi și să le transforme în carne tocată doar atunci când urmează să fie folosite.

