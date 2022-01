De ce este 17 ianuarie cea mai deprimantă zi din an. Este denumită Blue Monday

Ziua de luni este recunoscută ca fiind cea mai neplăcută din săptămână, întrucât pentru cei mai mulți dintre noi este și prima zi de lucru. Nu cu foarte mult timp în urmă a apărut și Blue Monday, a treia zi de luni din luna ianuarie, considerată și cea mai deprimantă zi din an. Ce spun specialiștii despre acest fenomen și care este motivul pentru care se simt oamenii mâhniți și demoralizați în această zi, afli în rândurile de mai jos.

De ce este 17 ianuarie cea mai deprimantă zi din an

Zilele de luni sunt considerate de mulți dintre noi cele mai grele, chiar dacă studiile recente au demonstrat că sunt și cele mai productive, în special în jurul orei 11:00.

Indiferent că vremea-i înforită sau ploioasă și neținând cont de anotimp, ziua de luni reușește să depirme majoritatea angajaților. Așa se face că ziua de luni a căpătat și însușirea de cea mai deprimantă zi din an. Aceasta mai este cunoscută și ca Blue Monday și este reprezentată de cea de-a treia zi de luni din luna ianuarie.

Cum a luat naștere însă această zi și cum reușește ea să-i deprime pe oameni? Totul a început în anul 2005, când psihologul Cliff Arnall din Marea Britanie a găsit o formulă pentru a identifica cea mai depirmantă zi din an. Specialistul a ajuns la concluzia că ziua de luni, mai cu seamă cea de-a treia zi de luni din ianuarie, primește acest „titlu“.

Cum orice studiu are la bază formule matematice, Cliff a descoperit, la rândul său, una. Factorii pe care i-a avut în vedere psihologul sunt: zilele scurse de la Crăciun, datoriile acumulate după cheltuielile de Sărbători, condiţiile meteorologice, încălcarea obiectivelor stabilite pentru noul an (începererea unei diete, renunţarea la fumat sau alcool etc.).

După mai mulți ani, bărbatul a recunoscut că formula sa nu are totuși o bază științifică, astfel că cea mai deprimantă zi din an nu poate fi calculată cu exactitate.

Citește și: „Ianuarie pe uscat“, provocarea pe care tot mai mulți oameni încearcă să o țină. Tu crezi că poți?

Este denumită Blue Monday

Pentru a-și promova ofertele de vacanță, o agenție de turism din Marea Britanie s-a gândit că ar fi bine ca turiștii să afle de această zi.

Ecuația care stă la baza studiului realizat de Cliff Arnall arată în felul următor:

[W+(D-d)] x TQ/M x NA

Unde:

W (weather – n.r.) reprezintă vremea urâtă din ianuarie;

D vine de la datoriile acumulate în anotimul rece;

T reprezintă timpul care a trecut de la Crăciun;

Q este timpul care s-a scurs de când s-au stabilit obiectivele pentru noul an;

M este motivația scăzută;

NA vine de la nevoia de a acționa.

După ce agenția de turism despre care vă vorbeam mai sus a introdus pentru prima dată termenul de Blue Monday, acesta a fost împrumutat rapid de către alte agenţii de PR şi marketing, profitând pentru a-și vinde serviciile.

Nefericirea și în unele cazuri depresia create de ziua de luni a introdus în subconștient oamenilor că cele 24 de ore sunt nefaste pentru ei.