De ce Donald Trump nu mai doarme împreună cu Melania, de fapt. S-a aflat abia acum motivul

Melania Trump a fost un subiect dezbătut imediat după învestirea lui Trump. Totul începea după ce fosta primă doamnă lua decizia de a nu se muta în Casa Albă. Melania Trump decidea să locuiască în penthouse-ul familiei din New York. A locuit aici împreună cu fiul adolescent al cuplului, Barron. Decizia controversată de a nu se muta la Casa Albă avea să fie explicată de într-o carte apărută recent.

De ce Donald Trump și Melania Trump dorm în paturi separate

Jurnalista Kate Bennett în cartea sa publicată recent, explică atât decizia fostei prime doamne de nu se muta la Casa Albă, cât și motivul pentru care cei doi dorm separat. Cartea intitulată ”The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, face anumite dezvăluiri despre acest aspect al vieții private a celor doi. Unul din presupusele motive ar fi fost ora la care fostul președinte își începea ziua, și anume ora 5 dimineața. Ar mai fi și alte motivații speculate de presa din Statele Unite ale Americii.

Relația fostului președinte Donald Trump și Melania Trump a fost pusă la microscop de la intrarea în funcție a magnatului imobiliar din 2016. Rrefuzul ei de a se muta în Casa Albă a devenit subiect de speculații în presa americană. Inclusiv expresiile faciale mai puțin vesele la cele mai multe evenimente publice. Bârfa se învârte mereu în jurul fostului președinte.

Donald Trump și Melania Trump au fost criticați aspru pentru faptul că au împărtășit foarte puține lucruri cu publicul. Teoriile conform cărora Melania Trump nu dorea să aibă nimic de-a face cu rolul Primei Doamne păreau confirmate. Mai ales după ce au apărut casete înregistrate în secret cu fostul model în care declara că nu vroia să aibă nicio atribuție la Casa Albă.

În iunie 2017, Melania Trump și fiul ei s-au mutat în cele din urmă la Casa Albă. Cu toate astea gestul nu a oprit speculațiile despre cât timp au petrecut împreună ea și președintele. O nouă carte a corespondentului CNN, Kate Bennett, confirmă zvonurile de lungă durată conform cărora prima doamnă nu are doar propria cameră, ci ocupa un etaj complet separat al Casei Albe, departe de soțul ei.

Dezvăluiri incendiare și zvonurile din presă

În cartea publicată de Kate Bennet se spune că președintele dormea în dormitorul principal de la al doilea nivel al reședinței de la Casa Albă. Despre Melania Trump se scrie că stătea la etajul trei într-un spațiu cu două camere. Respectiva locație, anterior, fusese ocupată de mama fostei prime doamne Michelle Obama, Marian Robinson.

Alte surse spun că cei doi dormeau seaprat încă dinaintea învestiturii lui Trump la Casa Albă. Vanity Fair scria că, indiferent dacă au sau nu dormitoare separate, acest gen de situație „sunt simbolul statutului suprem”.

Casa Albă a respins rapoartele anterioare potrivit cărora cuplul nu are un dormitor comun. Cu toate astea unele relatări despre preferința Melaniei de a-și menține propriul spațiu se întorc până în 2006, când un fost model Playboy declara că a avut o aventură cu Donald și că ar fi dus-o la Trump Tower și i-ar fi arătat dormitorul separat al soției sale Melania.

”Melania Trump crede, de asemenea, în băi separate”

Președintele și prima doamnă nu aveau doar paturi și dormitoare separate, mai scrie presa amerină. De asemenea, par să fi avut și băi separate. Chiar înainte de alegerea lui Donald Trump, jurnaliștii au întrebat-o pe Melania Trump cum își imagina viața în Casa Albă.

Dar avea deja o idee despre cum ar vrea să renoveze și să decoreze din nou. După cum a relatat publicația BusinessInsider, „În ceea ce privește decorarea Casei Albe, Melania Trump va dori probabil băi separate, ceea ce ea numește cheia unei căsătorii sănătoase”.