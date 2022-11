De ce Daniel Pavel de la „Survivor” nu se grăbeşte la însurătoare cu iubita avocat: „E un cec în alb pe care ni l-am dat unul altuia” EXCLUSIV VIDEO

De ce Daniel Pavel nu se grăbeşte la însurătoare cu iubita avocat. Reality-show-ul „Survivor” l-a propulsat în atenția publicului telespectator. Vedeta Pro TV a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech.ro, în care ne-a vorbit despre culisele Survivor, surpriza pe care i-o pregătește iubitei sale Ana Maria Pop, a cărei zi de naștere va fi în ianuarie, când se vor afla în Republica Dominicană, dar și despre parteneriatul pe plan profesional pe care l-au parafat.

Dincolo de atribuțiile lui la filmările emisiunii „Survivor” din Republica Dominicană, Daniel Pavel a fost atent încă de la început și la relația cu fanii săi, reușind să se implice în rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntau: de la teme la școală, la relații complicate în dragoste.

Recent, la Gala Premiilor Radar de Media, prezentatorul TV a câștigat premiul pentru „Cel mai bun reality-show”, dar nu și l-a asumat, ci l-a considerat un premiu colectiv, dedicat tuturor colegilor implicați în proiect. Cu acest prilej, Daniel Pavel ne-a oferit și un interviu, în exclusivitate.

Playtech.ro: Cum este să fii prezentatorul celui mai bun reality-show?

Daniel Pavel: Aici la cel mai bun includem toată masa Pro TV, unde am onoarea să fiu, producțiile: Ăsta-i spectacolul, asta-i televiziunea! Și colegii mei, atât cei din televiziune, cât și cei din firma de producție, sunt participanți la acest premiu colectiv. Sentimentul este, fără falsă modestie, înălțător, pentru că știu câte eforturi se fac din partea competiției, să ne contracareze, de asemenea știu câte eforturi facem noi să dăm publicului nebunia asta de show inspirațională numită “Survivor”. Fenomenul e minunat și mă simt onorat.

A păstrat legătura cu fanii lui și din Dominicană

Te așteptai să ai un feedback atât de bun pe micul ecran?

Provenind din zona de radio, din zona de mai puțin vizual, dar care are o expresie plastică puternică prin cuvinte, nu mă așteptam. Ideea este că publicul răsplătește de fiecare dată prin cifre de audiență și prin ce ne scrie: mie, colegilor mei, prin ce feedback primim. Pot să îți mărturisesc că am făcut din Dominicană teme la matematică algebra de clasa a VI-a până la probleme de dragoste pe Instagram sau unde am vorbit cu fanii. Deci, nu mă așteptam.

Care a fost cea mai mare teamă a ta în momentul în care ai debutat pe micul ecran?

Să nu dezamăgesc, presiunile uriașe care sunt natural, care provin într-un show de magnitudinea asta, un format de forța asta, televiziunile care se implică, echipele de producție, linia de cameramani turci, colegii mei turci, colegii dominicani, care practic pe căldura aia așteaptă s-o dai bine, cum spunem noi, o dai o dată, o dai curat, o dai bine și mai ales, jos pălăria, concurenții. Adică oamenii ăia sunt pe bune real într-o competiție, cu limitele lor, cu foamea, cu ce știm. Nu poți să dezamăgești, trebuie să fii acolo unde ți se cere să fii. Deci mă simt o rotiță într-un angrenaj uriaș.

Urmează un nou sezon „Survivor”. O vei lua și pe iubita ta, Ana Maria, în Dominicană?

Cel mai probabil, da, pentru că e ziua ei, e o surpriză asta, să nu-i spunem. Pe 26 ianuarie e născută, zi importantă în România, cândva un mare lider se năștea. O să fie acolo la început, însă nu pe întreaga durată, pentru că ea ca avocat are activități aici. Deci doar pentru câteva zile, da, apoi ne concentrăm pe sezon.

De ce Daniel Pavel nu se grăbeşte la însurătoare cu iubita avocat

Cum a fost anul acesta pentru voi? În septembrie ați împlinit primul an de când tu (Daniel Pavel – n.r.) și Ana Maria sunteți împreună.

Îmi dau seama că a trecut un an, dar pare că ne știm de foarte mult timp, ne-am sudat foarte bine. Cred că e și etapa de viață în care cumva îți dai seama imediat din câteva interacțiuni că e sau că nu e persoana potrivită. E un om extraordinar, extrem de cald, extrem de armonios cu ea, în primul rând, știe ce vrea și mi-a nivelat foarte mult energia, poate câteodată prea pătimașă. Deci e foarte frumos, foarte bine.

Într-un interviu anterior, îmi spuneai că ea este persoana mai matură din relație. Acum în ce etapă sunteți? I-ai dat inelul, ai cerut-o în căsătorie?

Încă nu, o să anunț asta. Nu ne uităm în direcția aceea, clar, cinstit, suntem practic setați pe ce avem de făcut, dar creștem, creștem ca o pâine bine făcută. Cine știe?

Voi și lucrați împreună?

Da, ea practic mă reprezintă pe partea de avocat și ne sfătuim de foarte multe ori, de la vestimentație până la lucruri de viață. Deci, da, este și parteneră.

Ai testat-o pe Ana Maria până să ai încredere deplină în ea?

Viața m-a testat și atunci ce să mai testez și eu? Nu, e feeling-ul, e un cec în alb pe care ni l-am dat unul altuia. E bine.

Video: Daniel Bălan