De ce au divorțat părinții Biancăi Drăgușanu, de fapt. ”Am condamnat-o pe mama mult”

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre viața ei, parcursul pe care l-a avut, dar și cele mai mari dureri.

Vedeta a povestit cum a copilărit, despre divorțul părinților săi, dar și despre motivele pentru care a ales să rămână alături de tatăl ei.

Vedeta are acum un copil și o carieră înfloritoare. Este o femeie de afaceri și celebritate în showbizul românesc. Viața ei, însă, nu a fost mereu la fel de roz.

Bianca Drăgușanu a fost învitată la emisiunea În oglindă, acolo unde a vorbit deschis despre valorile sale, parcursul în viață, dar și unele decizii pe care le-a luat.

Ea a decis să rămână alături de tatăl ei, după ce părinții săi au divorțat.

„Pe mama o cheamă Madi, pe tatăl meu îl cheamă Radu și pe sora mea Oana Roxana. Am crescut într-o singură cameră ani de zile, cu o singură pereche de pantofi.

Am fost un copil amărât și am crescut alături de atta câțiva ani. Tatăl meu fiind bărbat, m-au marcat câteva experiențe. Trecerea de la copil la adolescent, tata nu prea le avea în ale comunicării, sunt multe lucruri de care îmi aduc aminte și aș fi vrut să le uit. Tata se chinuia și făcea pe reșou cartofi prăjiți, eu am stat vreo 4 ierni cu aceeași pereche de pantofi și ca să nu mi se ude șosetele îmi punea pungă peste șosete.

Am avut o copilărie grea și țin minte. Dormeam înfofolită că era foarte frig.

Eu mie îmi promiteam că atunci când o să fiu mare o să-mi ajut părinții. Dormeam în pat cu el și îl iubeam atât de tare, așa încât a doua zi când știam că trebuie să plece de lângă mine mă legam cu o eșarfă de mâna lui.

Nu știu cum făcea că reușea să se dezlege fără să mă trezească și pleca în cantonament sau unde avea treabă. La doi ani a venit și sora mea și am crescut din inerție. Tatăl meu pleca 3-4 săptămâni în cantonament. Mă simțeam a nimănui. Mama și-a dorit să fie lângă noi, dar așa a fost atunci.”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.