De ce are Dani Oțil cont fals pe Instagram. Declarația care o va enerva pe Gabriela Prisăcariu

Dani Oțil a „comis-o” din nou la Neatza cu Răzvan și Dani. Simpaticul matinal de la Antena 1 s-a dat de gol în fața prietenului său Răzvan Simion, când a glumit pe seama faptului că ar avea un cont fals de Instagram. Pe cine ar urmări soțul Gabrielei Prisăcariu pe rețelele sociale.

Matinalul de la Antena 1 fără glumele savuroase ale lui Dani Oțil ar fi mult mai trist, într-adevăr. Coprezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a făcut o dezvăluire incredibilă în cadrul ediției de vineri, 15 aprilie.

Într-o discuție cu prietenul său de-o viață, Răzvan Simion, soțul Gabrielei Prisăcariu a mărturisit că ar avea un cont fals pe Instagram, prin intermediul căruia ar urmări modele de fitness, în cadrul unei rubrici despre diete și menținerea unui stil de viață sănătos.

După ce Dani Oțil s-a căsătorit cu frumosul topmodel, Răzvan Simion nu ratează nicio ocazie de a-l ironiza pe colegul său de platou. Recent, Dani a glumit că urmărește modele de fitness pe Instagram, în timp ce partenerul Dalianei Răducan nu l-a slăbit cu tachinările.

Dani Oțil: Noi (n.r. – românii), dimineața, suntem la coadă la covrigi și la șaorma. Le văd pe fetele de pe Instagram că mănâncă semințe de chia și nu mai știu ce.

Răzvan Simion: Mai ai voie pe Instagram?

Dani Oțil: Da, eu urmăresc doar fitness models. Nu de pe contul meu, binențeles!

Răzvan Simion: Ai dat vreun like?

Dani Oțil: Eu nu dau likeuri, Răzvane, nici măcar ție. Știi cât costă un like de la mine? Cred că am dat doar 4 likeuri, în total, de când am eu Instagram.