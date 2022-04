De ce amicalul FCSB – Dinamo Kiev nu se mai joacă. Campioana Ucrainei a început deja „turneul pentru pace” în cadrul căruia va juca mai multe partide prin Europa. Pe 20 aprilie era programată și întâlnirea cu echipa lui Gigi Becali, dar aceasta a „căzut” în mod misterios. Mai mult, locul roș-albaștrilor a fost luat de CFR Cluj, data rămânând aceeași. Mircea Lucescu a explicat motivul pentru care meciul cu FCSB nu s-a mai putut disputa.

De ce amicalul FCSB – Dinamo Kiev nu se mai joacă. Campioana Ucrainei și-a început „turneul pentru pace”, în cadrul căruia va întâlni mai multe echipe din Europa. Partidele au scopul de conștientizare a opiniei publice internaționale asupra războiului declanșat de Rusia în țara vecină, dar și de a aduna fonduri pentru victimele conflictului.

Dinamo Kiev trebuia să joace cu FCSB, pe 20 aprilie, după ce partida fusese amânată cu două săptămâni, din cauză că jucătorii lui Mircea Lucescu se simțeau oboșiți și neantrenați. Surpriza a fost mare când s-a anunțat că CFR Cluj va lua locul grupării lui FCSB în partida amicală ce va avea loc la aceeași dată, în Cluj-Napoca. Dinamo Kiev a jucat deja, în Polonia, marți, contra Legiei Varșovia, în fața a aproape 20.000 de spectatori. Ucrainenii au câștigat cu 3-1.

Mircea Lucescu a explicat de ce FCSB-Dinamo Kiev nu mai are loc. Tehnicianul român al campioanei Ucrainei a spus că nu a fost posibilă găsirea unei arene pe măsura evenimentului. Stadionul Arcul de Triumf, deși nou, nu are decât o capacitate de 8.000 de spectatori.

„Pentru că nu s-a găsit un stadion pe măsura evenimentului! Ba da, fiindcă inițial acolo trebuia să jucăm (n.r. – stadionul Arcul de Triumf), pe 6 aprilie, dar atunci jucătorii mei nu erau deloc pregătiți și n-am putut.

Apoi, s-a creat ideea unui turneu de anvergură, pe axa Varșovia – Istanbul – București, dar Arcul de Triumf e o arenă prea mică și acest meci nu mai e un simplu amical, noi trebuie să transmitem un mesaj, trebuie ceva de anvergură, pe măsura impactului pe care ni-l dorim.

Nu puteam coborî sub standardul a ceea ce a fost aseară la Varșovia, la partida cu Legia, unde cred că au fost 20.000 de spectatori. Plus că trebuie să aibă loc și un program special al unor artiști din Ucraina, ceva ce are nevoie, repet, de o arenă mai mare!”, a declarat Lucescu pentru gsp.ro.