De ce ajunsese Carmen Brumă să stea goală pe balcon la -35 de grade. Drama prin care a trecut vedeta

O siluetă de vis la 40 și ceva de ani pentru Carmen Brumă nu este deloc imposibil. Cu toții știm că partenera celebrului prezentator de televiziune Mircea Badea oferă multă atenție stilului său de viață. Nu consumă orice și nu în orice formă. Însă lucrurile nu au fost întotdeauna ușoare pentru frumoasa vedetă. Recent, aceasta a discutat pe larg despre drama prin care a trecut în adolescență. Află în rândurile următoare de ce ajunsese Carmen Brumă să stea goală pe balcon, la -35 de grade.

Carmen Brumă este una dintre vedetele din România care nu preferă expunerea mediatică. Poate că este ironic, având în vedere relația pe care o are cu partenerul său, prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Frumoasa soție a moderatorului își ține viața privată departe de camerele de filmat.

Recent însă, Carmen Brumă a făcut dezvăluiri neașteptate din inimitatea ei. Deși este mereu lăudată pentru forma fizică în care se menține, vedeta a mărturisit că nu a arătat „bine” dintotdeauna. În adolescență, s-a confruntat cu stări de depresie tocmai din acest motiv.

Pe atunci, Carmen Brumă era în vârstă de 16 ani și locuia în Moscova împreună cu familia ei. A fost o perioadă foarte dificilă din viață. Dacă acum se bucură de o siluetă perfectă, adolescenta de la acea vreme încerca să scape de kilogramele în plus fără niciun rezultat.

Partenera lui Mircea Badea a vorbit vizibil emoționată despre eforturile depuse pentru a arăta în formă. Lucrurile nu au decurs bine, mai ales că frumoasa vedetă se lupta și cu depresia. Și-a dorit atât de mult să slăbească încât a decis să stea goală, pe balcon, la temperaturi de -35 de grade, pentru a se înbolnăvi.

„Am intrat într-un soi de depresie. Ce face o adolescentă care intră în depresie? Se refugiază în mâncare. Eu n-am perceput că iau un 1 kilogram, 2, 3 – pur și simplu m-am trezit peste noapte că am luat 37 de kilograme spre 40.

Depresia s-a adâncit și am început să fac tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment. Am ținut nenumărate cure de slăbirie, ajunsesem pe marginea prăpastiei, ajunsesem într-un soi de obsesie din asta.

Am încercat toate prostiile. Am mâncat supă de varză până mi-au crescut frunze. Am mâncat ce vrei tu. Am băut oțet. Spune tu orice, eu am încercat în perioada aia.

Ajunsem într-un stadiu de suferință și de tensiune nervoasă încât atunci când ajungeam în fața unei cofetării și vedeam prăjituri îmi tâșneau automat lacrimi din ochi.

După ce am făcut nenumărate prostii, am început să învăț. La un moment dat m-a găsit maică-mea la minus 35 de grade pe balcon. Eram întinsă, stăteam dezbracată în speranța că o să mă îmbolnăvesc și dacă o să mă duc la spital o să slăbesc cu siguranță”, a declarat Carmen Brumă, în podcastul Ilincăi Vandici.