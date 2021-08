De ce a rupt Jador o bancnotă de 100 de lei. Motivul aiuritor explicat de manelist

Un filmuleț cu Jador în care rupea o bancnotă de 100 de lei a devenit viral pe internet. Mulți s-au întrebat care a fost motivul pentru care cântărețul a făcut un astfel de gest.

Acum, Jador a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, și de ce a reacționat în acest fel. Cântărețul a dat explicații fanilor care l-au întrebat în repetate rânduri de ce a rupt hârtia de 100 de lei.

Jador a fost invitat zilele trecute la un eveniment pentru a cânta. Totuși, gestul cântărețului i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva este prea arogant. Cântărețul a rupto bancnotă de 100 de lei, părând extrem de nervos.

Mulți internauți l-au criticat pe cântăreț, spunând că este arogant și că nu înțeleg de ce a rupt hârtia. Acum, Jador a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

Nu a fost un gest impulsiv, făcut la nervi, ci un semn de revoltă. Jador a spus că a fost supărat că oamenii sunt preocupați să filmeze spectacolele, în loc să se bucure în timp real.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani…

am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns… eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea sta cu bani pe tine, toata lumea sta cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa cum se făcea odată.

Nu știu cum să va zic, eu cant de când eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine…”, a spus Jador pe rețele de socializare.